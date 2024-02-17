مستند «عبور از اقیانوسهای جهان» نمایش اقدامات ناوگروه ۸۶ است

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه سیاست- در حاشیه همایش ملی تبیین ابعاد و دستاوردهای ناوگروه ۸۶ نداجا که با حضور مسئولان لشکری و کشوری در مرکز همایش‌های کوثر سازمان عقیدتی سیاسی ارتش آغاز شد، از مستند بلند عبور از اقیانوس‌های جهان رونمایی شد.

«ناخدا سوم محمد موسوی فرگی» تهیه کننده و کارگردان مستند بلند عبور از اقیانوس‌های جهان در آئین رونمایی از این اثر اظهار کرد: مستند بلند عبور از اقیانوس‌های جهان نمایش گوشه‌ای از اقدامات افتخارآفرین ناوگروه ۸۶ است.

وی با بیان اقدامات انجام شده توسط ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش در سفری اقتدار آفرین به دور دنیا تصریح کرد: در این مستند ۹۰ دقیقه‌ای تلاش شده تا بتوانیم بخشی از رشادت‌ها و جانفشانی‌های کارکنان ناوگروه ۸۶ در این سفر طولانی را به نمایش درآوریم.

وی افزود: تصاویر استفاده شده در این اثر توسط تیم ۶ نفره اعزامی در قالب تیم فرهنگی ناوگروه گرفته شده است که همراه با سایر کارکنان ناوگروه به این سفر طولانی اعزام شدند که علی رغم وجود همه سختی‌ها و موانع پیش رو توانستند تصاویری ناب از تک تک لحظات مهم و حساس این ناوگروه ثبت کنند.

تهیه کننده و کارگردان مستند بلند عبور از اقیانوس‌های جهان با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص سفر ناوگروه ۸۶ به عنوان بن مایه‌ای جهت ساخت کار خوب تلویزیونی و سینمایی تائید کرد: تصاویر بدست آمده در این مأموریت تاریخی، گنجینه‌ای بسیار ارزشمند جهت ساخت سریال و فیلم‌های سینمایی شمرده می‌شود که در آرشیو رادیو و تلویزیون نیروی دریایی ارتش حفظ خواهد شد.

ناخداسوم موسوی در پایان گفت: در همین راستا نیروی دریایی ارتش نیز با حمایت‌های امیر دریادار ایرانی فرمانده این نیرو از هر گونه طرح و فیلمنامه‌ای با موضوع ناوگروه ۸۶ استقبال خواهد کرد.