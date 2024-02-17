به گزارش خبرگزاری مهر، عباس رضائیان‌زاده در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروزه بحران ریختن زباله در طبیعت به یک پدیده عمومی تبدیل شده است، گفت: زباله‌ها نه تنها باعث از بین رفتن زیبایی طبیعت می‌شوند بلکه به آن آسیب می‌رساند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: این پویش با شعار «فارس زیبا با طبیعت بدون زباله» از تاریخ ۱۳ تا ۱۷ اسفند با مشارکت هم استانی‌های عزیز و همکاری تمامی سازمان‌ها و سمن‌ها اجرا خواهد شد.

رضائیان زاده با بیان این موضوع که سواد سلامت مادران عامل کلیدی و مهمی در تضمین انجام مراقبت‌های دوران بارداری است، گفت: به همین منظور پویش «ارتقا آگاهی و سلامت مادران باردار» از تاریخ ۲۸ بهمن لغایت ۴ اسفند سال جاری در تمامی شبکه‌های بهداشت و درمان استان فارس برگزار می‌شود.

این مقام مسؤول ادامه داد: مرگ‌های مادران جزو مرگ‌های غیر قابل قبول محسوب می‌شود، چرا که بسیاری از علل مرگ و میر این گروه هدف قابل پیشگیری است؛ از سویی با مرگ مادر، خانواده عضو اصلی خود را برای مدیریت و مراقبت کودکان از دست می‌دهد و سرانجام بقا و آموزش کودکان نامعلوم می‌شود.

وی در پایان با اشاره به گزارش سازمان بهداشت جهانی مبنی بر این موضوع که ۹۹ درصد از مرگ و میر مادران در کشورهای در حال توسعه رخ می‌دهد، گفت: در سال ۱۴۰۰، ۱۳ مورد، در سال ۱۴۰۱، ۱۰ مورد و در سال جاری تا کنون ۸ مورد مرگ مادر باردار در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز اتفاق افتاده است که برخی از این موارد به دلیل عدم اطلاع و حساسیت مادر و اطرافیان وی در خصوص علائم هشداردهنده در دوران بارداری و پس از زایمان و همچنین عدم مراجعه به موقع به مراکز درمانی بوده است.