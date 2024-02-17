  1. استانها
  2. فارس
۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۲۵

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز:

دو پویش سلامت‌محور در فارس عملیاتی می‌شود

دو پویش سلامت‌محور در فارس عملیاتی می‌شود

شیراز - معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز از آغاز ۲ پویش «ارتقا آگاهی و سلامت مادران باردار» از ۲۸ بهمن تا ۴ اسفند و «فارس زیبا با طبیعت بدون زباله» از ۱۳ تا ۱۷ اسفند در فارس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس رضائیان‌زاده در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروزه بحران ریختن زباله در طبیعت به یک پدیده عمومی تبدیل شده است، گفت: زباله‌ها نه تنها باعث از بین رفتن زیبایی طبیعت می‌شوند بلکه به آن آسیب می‌رساند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: این پویش با شعار «فارس زیبا با طبیعت بدون زباله» از تاریخ ۱۳ تا ۱۷ اسفند با مشارکت هم استانی‌های عزیز و همکاری تمامی سازمان‌ها و سمن‌ها اجرا خواهد شد.

رضائیان زاده با بیان این موضوع که سواد سلامت مادران عامل کلیدی و مهمی در تضمین انجام مراقبت‌های دوران بارداری است، گفت: به همین منظور پویش «ارتقا آگاهی و سلامت مادران باردار» از تاریخ ۲۸ بهمن لغایت ۴ اسفند سال جاری در تمامی شبکه‌های بهداشت و درمان استان فارس برگزار می‌شود.

این مقام مسؤول ادامه داد: مرگ‌های مادران جزو مرگ‌های غیر قابل قبول محسوب می‌شود، چرا که بسیاری از علل مرگ و میر این گروه هدف قابل پیشگیری است؛ از سویی با مرگ مادر، خانواده عضو اصلی خود را برای مدیریت و مراقبت کودکان از دست می‌دهد و سرانجام بقا و آموزش کودکان نامعلوم می‌شود.

وی در پایان با اشاره به گزارش سازمان بهداشت جهانی مبنی بر این موضوع که ۹۹ درصد از مرگ و میر مادران در کشورهای در حال توسعه رخ می‌دهد، گفت: در سال ۱۴۰۰، ۱۳ مورد، در سال ۱۴۰۱، ۱۰ مورد و در سال جاری تا کنون ۸ مورد مرگ مادر باردار در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز اتفاق افتاده است که برخی از این موارد به دلیل عدم اطلاع و حساسیت مادر و اطرافیان وی در خصوص علائم هشداردهنده در دوران بارداری و پس از زایمان و همچنین عدم مراجعه به موقع به مراکز درمانی بوده است.

کد مطلب 6027119

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها