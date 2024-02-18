استقبال توانیر از صادرات برق تجدیدپذیرها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به اینکه هم اکنون ارتباط الکتریکی ایران با همه کشورهایی که مرز خاکی دارد، برقرار است، خاطرنشان کرد: زمینه‌های توسعه ارتباط برقی و صادرات برق تجدیدپذیرها فراهم شده است.

رجبی مشهدی اضافه کرد: اقدامات وزارت نیرو در دو سال گذشته برای توسعه انرژی‌های تجدید پذیر با هدف‌گذاری برای توسعه و ایجاد ١٠ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی در حوزه تجدیدپذیرها، افق‌های جدید و بلندی را به روی این صنعت گشوده است.

وی با بیان اینکه در دستورالعمل‌های تدوین شده، تمهیدات و سازوکارهای لازم برای عملیاتی شدن مصوبه دولت برای صادرات برق تجدید پذیر دیده شده است، ادامه داد: انتظار می‌رود با ابلاغ این دستورالعمل، سرمایه گذاری در نیروگاه‌های تجدید پذیر کشور رشد قابل توجهی داشته باشد و به واسطه اختلاف قیمت بسیار بالایی که در کشورهای همسایه با قیمت داخلی وجود دارد، سرمایه‌گذاران بتوانند با احداث نیروگاه‌های تجدید پذیر در کشور، برق مورد نیاز آن کشورها را تأمین کنند و علاوه بر کمک به شبکه سراسری برق کشور در ایام ناترازی، از سود قابل توجهی نیز برخوردار شوند.

رجبی مشهدی همچنین در خصوص اتصال شبکه‌های برق ایران و روسیه نیز گفت: به این منظور دو طرح تعریف شده که مهمترین آن اتصال شبکه‌های برق ایران و روسیه از طریق آذربایجان است.

وی افزود: بر اساس مطالعات انجام شده ارتباط تا سطح ٣٠٠ مگاوات نیازی به توسعه تأسیسات سه کشور ندارد اما بالاتر از آن تأسیسات برحسب نیاز توسعه یابد.

مدیرعامل توانیر با اظهار امیدواری برای آغاز تبادل برقی در سطح ٣٠٠ مگاوات پس از برگزاری نشست سه جانبه میان وزرای سه کشور یادآور شد: برقراری ارتباط با شبکه روسیه ترانزیت برق و ایجاد ارتباط با اروپا را امکانپذیر می‌کند.

رجبی مشهدی اظهار داشت: آغاز تبادل برق هم بر اساس پروتکل‌هایی که میان کشورها وجود دارد و پس از بررسی‌های تکمیلی و نهایی شدن مطالعات فنی به لحاظ تبادل پایدار و مستمر، امکان پذیر است.

مدیرعامل شرکت توانیر با بیان اینکه امکان افزایش تبادل با همه کشورها وجود دارد، تاکید کرد: هم اکنون نیز ایران محور ارتباطات الکتریکی منطقه است.

وی، عراق، افغانستان و پاکستان را به عنوان کشورهای هدف صادرات برق ذکر و خاطرنشان کرد: ترانزیت برق نیز از طریق کشورهای ترکمنستان، ارمنستان، آذربایجان و ترکیه قابل انجام است و حتی فراتر از این در حال انجام مطالعات فنی و اقتصادی برای توسعه ارتباطات برقی با کشور قطر از طریق کابل زیردریایی هستیم.

مدیرعامل توانیر در عین حال به امضای قرارداد بهره‌برداری و ایجاد ارتباط الکتریکی میان دو شبکه ایران و ترکیه نیز اشاره کرد و با بیان اینکه پروتکل‌های فنی نیز به تأیید دو طرف رسیده است، تصریح کرد: به لحاظ فنی امکان خوبی برای این ارتباط وجود دارد که به این منظور در حال رایزنی هستیم تا ترانزیت و تبادل برق با شبکه ترکیه را به گونه‌ای که در هنگام نیاز از آن کشور دریافت و به هنگام مازاد، برق را صادر کنیم، برقرار کنیم.