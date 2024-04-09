افزایش تبادل برق با ترکیه از ۵۰ به ۴۵۰ مگاوات در دو سال اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، محمد الله داد معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر درباره وضعیت مراودات الکتریکی کشور با همسایگان گفت: ایران با حدود ۹۳ هزار مگاوات ظرفیت منصوبه یکی از کشورهای بزرگ تولیدکننده برق در منطقه است و در حال حاضر با تمام کشورهایی که مرز خاکی دارند، تبادل انرژی انجام می‌دهد.

وی ادامه داد: این موضوع در حالی است که از سه کشور شمالی آذربایجان، ارمنستان و ترکمنستان واردات و به سه کشور عراق، پاکستان و افغانستان صادرات برق انجام می‌شود. همچنین با کشور ترکیه تبادل دوطرفه یعنی هم صادرات و هم واردات انجام می‌شود.

معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر با بیان اینکه مطالعاتی در حال انجام است که اتصال الکتریکی به کشور قطر میسر شود، افزود: مجموع تبادل الکتریکی که میان ایران و همسایگان انجام می‌شود بیش از ۳ هزار مگاوات است.

الله داد با اشاره به اینکه سیاست اصلی کشور در تبادل برق با همسایگان بیشتر بر محور تراز صفر دنبال می‌شود، اظهار داشت: با این سیاست در روزها، ماه‌ها و فصولی که مازاد تولید در اختیار است، برق به کشورهای هدف صادر می‌شود و در زمان کمبود آن که بیشتر در فصل گرم سال رخ می‌دهد از کشورهای که مازاد انرژی در اختیار دارند واردات صورت گیرد.

وی ادامه داد: در این سیاست با توجه به تفاوت ساعت شرعی، روزهای تعطیلی و اوج بار موضوع واردات تعادل پیدا می‌کند (ترکیه روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است و ایران پنجشنبه و جمعه و بر این اساس و پیک ایران و ترکیه نیز با یکدیگر تفاوت دارد).

معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر با اشاره به دیدار وزیر نیرو با وزیر انرژی ترکیه در هفته گذشته گفت: در سال‌های گذشته ظرفیت تبادل الکتریکی بالغ بر ۵۰ مگاواتی بین ایران و ترکیه فعال بود اما در دو سال گذشته ارتباط الکتریکی حدود ۴۵۰ مگاوات در نقطه مرزی وان با احداث پست HBDC back to back ایجاد شد.

الله داد در همین خصوص تصریح کرد: در سال گذشته دوره آزمایشی بهره برداری از این خط سپری شد و در تراز صفر میزان تبادل برق بین دو کشور تا ۴۵۰ مگاوات به شکل دو طرفه صورت گرفت و وضعیت انتقال کاملاً پایدار بود.

معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر در پایان اظهار داشت: با سفر اخیر وزیر انرژی ترکیه به ایران بهبود شرایط تبادل تجاری (واردات در زمان نیاز کشور و صادرات آن در صورت داشتن انرژی مازاد) مورد مذاکره قرار گرفت و در نتیجه مقرر شد که تیم‌های تخصصی و کارشناسی مورد پیشنهاد دو طرفه در حوزه‌های تجاری و فنی جلساتی را برگزار کنند تا به زودی عملیات تبادل بین طرفین به طور رسمی آغاز شود.