انسداد محور پونل - خلخال به دلیل نبود ایمنی کافی

‌غلامعلی نیک فهم در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات آخرین وضعیت جوی و ترافیکی در راه‌های مواصلاتی استان گیلان اظهار کرد: در️ محور سیاهکل - دیلمان بارش خفیف برف گزارش شده است.

وی با بیان اینکه بارش خفیف برف محور بره سر - قوشه لانه - کلیشم را سفیدپوش کرده است، افزود: ارتفاع برف در محورهای اسالم - خلخال، پونل - خلخال، ماسال - گیلوان به ۱۰ سانتیمتر رسیده است.

نیک فهم تصریح کرد: بارش برف در محورهای اسالم- خلخال، پونل - خلخال، ماسال - گیلوان، شوک- ملکوت، بلوردکان- خصیب دشت، رودسر- لات محله و جیرنده - ویه متوقف شده است.

وی همچنین به وضعیت محورهای مرزی استان اشاره کرد و گفت: بارش برف در گردنه الماس در محور اسالم - خلخال و زندانه در محور پونل - خلخال متوقف شده اما این جاده به دلیل احتمال ریزش و نبود ایمنی کافی مسدود است.

نیک فهم با بیان اینکه ️رانندگان برای تردد در جاده‌های کوهستانی و برفگیر حتماً زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند، گفت: شماره تلفن ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های استان گیلان به صورت ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی به سوالات شما در خصوص وضعیت جوی و ترافیکی همه محورهای مواصلاتی استان گیلان و محورهای ارتباطی استان‌های همجوار است.