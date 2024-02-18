به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، محمد فتحیان با اعلام این خبر افزود: مرحله اول سنجش شایستگی های شغلی تعدادی از متقاضیان شغل تکنسین نصب مکانیکال آسانسور با همکاری اتحادیه کشوری آسانسور، پله برقی و تجهیزات جانبی در مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت آسانسورسازی دماوند برگزار شد.

فتحیان با اشاره به احصاء شایستگی های این شغل در کمیته های تخصصی تدوین استاندارد و سنجش و ارزیابی شایستگی و تصویب شناسنامه شغلی در شورای صلاحیت حرفه ای دانشگاه ، افزود: فرآیند احصاء شایستگی های شغلی مدیر فنی ُ طراحی محاسبات فنی و استاندارد آسانسور نیز با همکاری اتحادیه کشوری آسانسور در حال انجام است که پس از تصویب اجرایی می شود.

معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی در خاتمه گفت: متقاضیان احراز شایستگی های شغلی تکنسین نصب مکانیکال آسانسور می-توانند با مراجعه به اتحادیه کشوری آسانسور، پله برقی و تجهیزات جانبی نسبت به ثبت نام برای مراحل بعدی آزمون ها اقدام کنند.