  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۱۵

در دانشگاه علمی کاربردی صورت گرفت؛

برگزاری اولین دوره سنجش و ارزیابی شایستگی‌های شغل تکنسین آسانسور

برگزاری اولین دوره سنجش و ارزیابی شایستگی‌های شغل تکنسین آسانسور

معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی از برگزاری اولین دوره سنجش شایستگی های شغلی تکنسین نصب مکانیکال آسانسور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، محمد فتحیان با اعلام این خبر افزود: مرحله اول سنجش شایستگی های شغلی تعدادی از متقاضیان شغل تکنسین نصب مکانیکال آسانسور با همکاری اتحادیه کشوری آسانسور، پله برقی و تجهیزات جانبی در مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت آسانسورسازی دماوند برگزار شد.

فتحیان با اشاره به احصاء شایستگی های این شغل در کمیته های تخصصی تدوین استاندارد و سنجش و ارزیابی شایستگی و تصویب شناسنامه شغلی در شورای صلاحیت حرفه ای دانشگاه ، افزود: فرآیند احصاء شایستگی های شغلی مدیر فنی ُ طراحی محاسبات فنی و استاندارد آسانسور نیز با همکاری اتحادیه کشوری آسانسور در حال انجام است که پس از تصویب اجرایی می شود.

معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی در خاتمه گفت: متقاضیان احراز شایستگی های شغلی تکنسین نصب مکانیکال آسانسور می-توانند با مراجعه به اتحادیه کشوری آسانسور، پله برقی و تجهیزات جانبی نسبت به ثبت نام برای مراحل بعدی آزمون ها اقدام کنند.

کد مطلب 6028638

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها