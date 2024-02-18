نمایش نسخه مرمت شده مستند «باد صبا»/ رونمایی از یک کتاب سینمایی

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست‌وچهارمین نشست ماهانه «مستندهای ایران‌شناسی» به نمایش و نقد و بررسی نسخه مرمت شده فیلم مستند «باد صبا» ساخته‌ آلبر لاموریس اختصاص دارد.

در این نشست فرهاد نظری با همراهی ایرج میلانی کارشناس، مستندساز و طبیعت‌گرد جلوه‌هایی از آثار و میراث فرهنگی- تاریخی ایران را بیان می‌کنند و به بحث می‌گذارند.

فرهاد نظری فارغ‌التحصیل مقطع دکتری رشته مرمت اشیا فرهنگی تاریخی از دانشگاه هنر اصفهان است و سابقه مدیر کلی دفتر ثبت آثار و حفظ و احیا میراث معنوی و طبیعی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، دبیری و عضویت در کمیته فرهنگی ثبت میراث ناملموس، عضویت در ایکوموس ایران و عضویت درکمیته فنی موسسه ملی گنجینه آب وزارت نیرو را در کارنامه دارد و هم‌اکنون در سمت رییس دبیرخانه کمیته ملی حافظه جهانی ایران مشغول به فعالیت است. او تاکنون مقالات و کتاب‌های متعددی را در حوزه میراث فرهنگی منتشر کرده است.

«باد صبا» (به انگلیسی: The Lovers' Wind) یا «باد عاشقان» فیلم مستندی درباره طبیعت، جغرافیا و مردم ایران محصول سال ۱۳۴۷ خورشیدی و مدت آن ۷۰ دقیقه است. از جمله جذابیت‌های این فیلم گفتار متن آن با صدای منوچهر انور است.

این نشست به همت انجمن مستندسازان سینمای ایران و انجمن دوستداران شاهنامه البرز (اشا) و با همکاری سازمان نظام پزشکی کرج، روز دوشنبه، ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۸ برگزار می‌شود و حضور در آن برای همه علاقه‌مندان و سینمادوستان، آزاد و رایگان است. علاقه‌مندان برای تماشای اثر می‌توانند به آدرس کرج، عظیمیه، ۴۵ متری کاج، نبش پامچال، سالن آمفی‌تئاتر سازمان نظام پزشکی کرج مراجعه کنند.

رونمایی از کتاب «مخمصه ۲» در خانه سینما

رمان «مخمصه ۲» روز سه‌شنبه اول اسفند ماه ساعت ۱۶ از سوی انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران در محل خانه سینما و سالن سیف الله داد رونمایی خواهد شد.

در این مراسم، مازیار فکری ارشاد منتقد سینما و مترجم کتاب و رضا صائمی روزنامه‌نگار و منتقد سینما درباره این کتاب صحبت خواهند کرد.

کتاب «مخمصه ۲» نوشته مایکل مان و مگ گاردینر با ترجمه مازیار فکری ارشاد دنباله ای است بر فیلم «مخمصه» ساخته مایکل مان که داستانش در سال ۱۹۹۵ می گذشت. مایکل مان در رمان «مخمصه ۲» حکایت و سرنوشت شخصیت های اصلی فیلم را از سال ۱۹۸۸ آغاز می کند و تا سال ۲۰۰۰ در شیکاگو، لس آنجلس، مکزیک، پاراگوئه، اندوزی و جاهای دیگر ادامه می دهد. این رمان در صدر فهرست پرفروش ترین کتاب های داستانی سال ۲۰۲۲ از نگاه نیویورک تایمز قرار گرفت.

کمیته فرهنگی انجمن منتقدان و نویسندگان آثار سینمایی ایران برگزارکننده این سلسله نشست ها است.