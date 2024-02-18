غرامت هفت و نیم میلیون دلاری کره جنوبی به کلینزمن

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان رقابت‌های جام ملت‌های آسیا و حذف تیم ملی فوتبال کره جنوبی در مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها فدراسیون فوتبال این کشور تصمیم گرفت به همکاری با «یورگن کلینزمن» مربی آلمانی این تیم پایان دهد.

قرارداد کلینزمن با کره جنوبی تا پایان رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ بود اما به دلیل این اخراج زودهنگام، فدراسیون فوتبال این کشور مجبور به پرداخت ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار غرامت به او شد.

او از سوی افکار عمومی کره جنوبی و کارشناسان فوتبال این کشور به دلیل بازی‌های ضعیف و عدم راهیابی به دیدار نهایی به رغم در اختیار داشتن نسل طلایی فوتبال کره جنوبی به شدت مورد انتقاد قرار گرفته بود.

یکی دیگر از دلایل اخراج او عدم کنترل نیمکت این تیم و افشای خبر درگیری میان دو ستاره این تیم یعنی «سون هیونگ مین» و «لی کانگ این» بود. همچنین به گفته رسانه‌های این کشور، او بیشتر زمان خود را به جای حضور در کره جنوبی در خارج از این کشور سپری می‌کرده است.