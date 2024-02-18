انتخاب نمایندگان نخبه در تراز اسلامی ریل گذاری برای پیشرفت است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فخاری عصر یکشنبه در نشست صمیمی با فرزندان رأی اولی شهدا با اشاره به جایگاه این فرزندان در ایران اسلامی اظهار کرد: شهید به رغم جایگاه معنوی خود مسلط به محیط و رفتار ما هستند.

وی در ادامه جایگاه انقلاب اسلامی را ثمره رشادت‌های شهدا دانست و خطاب به فرزندان شهدا افزود: در آن روزهای ابتدایی پیروزی انقلاب، دشمن گویا تاکتیکی در نظر گرفته بود که در صورت پیروزی انقلاب اسلامی با یورش ضدانقلاب و دموکرات‌ها به دنبال تضعیف و جدایی بخشی از ایران شود که با رشادت‌های و جانفشانی پدران شما روبرو شدند.

فخاری با بیان اینکه اقتدار و امنیت و صلابت امروز به خاطر تحمل روزهایی است که حتی امکان برگزاری مراسم‌های مذهبی و اظهار نظر آزادانه در هر موضوعی را نداشتیم گفت: اما امروز همه می‌توانند به راحتی در هر موضوعی اظهارنظر کرده و مسئولان پاسخ دهند.

وی عنوان کرد: پدران شما با نثار جان برای اعتلای اسلام و بالا بردن پرچم اسلام قدم در میدان گذاشتند، این را باید بدانیم که جان فشانی به حرف نیست بلکه به عمل، اراده و هویت است چگونه و با چه نیتی در میدان حاضر شدن مهم است، حتماً شهدا مراقب شما هستند و از ما انتظار دارند و حاضر و ناظر بر اعمال ما هستند.

استاندار تهران تمسک به اهل بیت (ع) را وجه مشترک شهدا دانست و گفت: شناخت مسیر شهدا بسیار مهم است وجه مشترک شهید تمسک به اهل بیت (ع) است، شهدا اهل تزویر و ریا و دروغگویی نبودند و صادقانه در راه خدا و در پی شهادت بودند آنها ثابت کردند که پایه و اساس دین در رعایت شرع می‌باشد و این موضوع مورد تاکید شهدا است، شهدا در وصیت نامه شأن به دنبال تقسیم اموال نبودند اما به شدت به دنبال رعایت ارزش‌های اعتقادی نظام بودند و ما باید به آن به عنوان نقطه قابل اتکا تکیه کنیم و امروز دشمن در جهت عکس این نگاه شهدا تمرکز کرده است.

وی تصریح کرد: دشمن از موشک‌های ما شاید کمی هراس داشته باشد اما ترس اصلی آنها از اعتقاد راستین دینداری ملت ایران است، نیروی بازدارندگی ایران مردمی با اعتقادات راسخ است که برای ترویج آن تلاش و تبلیغ می‌کنند.

استاندار تهران در خصوص اهمیت رأی دادن و مشارکت در انتخابات، اضافه کرد: چرا دشمنان انقلاب در شبکه‌های اجتماعی تحت اختیار خود با توهین فحش، التماس و خواهش می‌خواهند رأی ندهید مگر به چه چیزی دست می‌یابند این چرایی‌ها خود جواب قاطع بر رأی دادن است.

فخاری با اشاره به ویژگی‌های یک مجلس قوی اظهار کرد: اگر بتوانیم در انتخابمان یک نخبه واجد شرایط با تراز انقلاب اسلامی به مجلس بفرستیم ریل گذاری جدیدی برای پیشرفت‌های بعدی شکل می‌گیرد.