بروکسل: اروپا پول کافی برای تامین مهمات اوکراین ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت بروکسل توان مالی برای تأمین تسلیحاتی اوکراین ندارد.

«جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز یکشنبه گفت که اتحادیه اروپا ظرفیت کافی برای تولید مهمات اوکراین را دارد، اما با کمبود بودجه روبروست.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد که تأمین مهمات برای اوکراین بسیار مهم است.

بورل با تأیید صحبت‌های رئیس جمهور اوکراین درباره نیاز تسلیحاتی این کشور گفت که اروپا باید اقدامات بیشتر و سریع‌تری در این زمینه انجام دهد. اما دچارکمبود بودجه است.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که آینده درگیری اوکراین به هواپیماهای بدون سرنشین و فناوری‌های هوش مصنوعی بستگی دارد.

بورل تاکید کرد که به دلیل تردیدهای بروکسل برای عرضه انواع جدید تسلیحات به کی‌یف، شرایط میدان نبرد به نفع کی یف نیست.