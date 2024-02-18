به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت شرایط فعی جنگ در اوکراین نیازمند تغییر رویکرد است.

«جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا روز یکشنبه در پیش بینی اعلام کرد که وضعیت فعلی در اوکراین ظرف سه ماه آینده حل وفصل خواهد شد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت: تصور نمی‌کنم مقامات در سطوح بالا و متوسط سیاسی و افکار عمومی متوجه باشند که ما در شرایطی هستیم که نیازمند رویکردی کاملاً متفاوت است.

بورل تاکید کرد که رویکردی انعطاف‌پذیرتر و قاطع‌تر در قبال درگیری اوکراین لازم است.

این دیپلمات ارشد اروپا یادآور شد که اتحادیه اروپا اغلب در مورد عرضه انواع جدید تسلیحات نظامی به اوکراین دچار تردید می شود.