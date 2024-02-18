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۲۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۸:۲۵

بورل پایان جنگ اوکراین را پیش‌بینی کرد

بورل پایان جنگ اوکراین را پیش‌بینی کرد

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا معتقد است در ماه‌های آینده مسئله اوکراین حل و فصل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت شرایط فعی جنگ در اوکراین نیازمند تغییر رویکرد است.

«جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا روز یکشنبه در پیش بینی اعلام کرد که وضعیت فعلی در اوکراین ظرف سه ماه آینده حل وفصل خواهد شد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت: تصور نمی‌کنم مقامات در سطوح بالا و متوسط سیاسی و افکار عمومی متوجه باشند که ما در شرایطی هستیم که نیازمند رویکردی کاملاً متفاوت است.

بورل تاکید کرد که رویکردی انعطاف‌پذیرتر و قاطع‌تر در قبال درگیری اوکراین لازم است.

این دیپلمات ارشد اروپا یادآور شد که اتحادیه اروپا اغلب در مورد عرضه انواع جدید تسلیحات نظامی به اوکراین دچار تردید می شود.

کد مطلب 6030980

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    نظرات

    • بنده خدا IR ۰۰:۱۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
      1 0
      پاسخ
      بورل غیبگو هم شده

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