  1. استانها
  2. سمنان
۲۹ بهمن ۱۴۰۲، ۲۱:۳۲

به دلیل برف و بوران؛

مدارس کالپوش غیر حضوری شد/ اجتناب از تردد غیر ضروری خودروها

مدارس کالپوش غیر حضوری شد/ اجتناب از تردد غیر ضروری خودروها

میامی- فرماندار میامی از غیرحضوری مدارس بخش کالپوش به دلیل بارش برف و بوران در این منطقه خبر داد و گفت: دانش آموزان در بستر شاد درس را دنبال خواهند کرد.

علیرضا آشوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه مدارس بخش کالپوش میامی به دلیل بارش برف و بوران غیر ضروری اعلام شده است، ابراز داشت: کلاس مدارس از طریق شاد برگزار خواهد شد.

وی ضمن بیان اینکه امداد گران در منطقه حضور دارند، افزود: از ساکنان منطقه بخش کالپوش تقاضا داریم از تردد غیر ضروری به طور جد پرهیز کنند.

مدارس کالپوش غیر حضوری شد/ اجتناب از تردد غیر ضروری خودروها

فرماندار میامی ضمن بیان اینکه راه‌های بخش کالپوش میامی باز و تردد در جریان است، اضافه کرد: با تلاش راهداران از مسدود شدن راه‌ها جلوگیری شد اما از رانندگان تقاضا داریم در صورت عدم الزام به سفر ضروری تا بهبود شرایط آب و هوایی شکیبا باشند و تردد نکنند.

کد مطلب 6031132

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها