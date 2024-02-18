مدارس کالپوش غیر حضوری شد/ اجتناب از تردد غیر ضروری خودروها

علیرضا آشوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه مدارس بخش کالپوش میامی به دلیل بارش برف و بوران غیر ضروری اعلام شده است، ابراز داشت: کلاس مدارس از طریق شاد برگزار خواهد شد.

وی ضمن بیان اینکه امداد گران در منطقه حضور دارند، افزود: از ساکنان منطقه بخش کالپوش تقاضا داریم از تردد غیر ضروری به طور جد پرهیز کنند.

فرماندار میامی ضمن بیان اینکه راه‌های بخش کالپوش میامی باز و تردد در جریان است، اضافه کرد: با تلاش راهداران از مسدود شدن راه‌ها جلوگیری شد اما از رانندگان تقاضا داریم در صورت عدم الزام به سفر ضروری تا بهبود شرایط آب و هوایی شکیبا باشند و تردد نکنند.