مردم بومی یک کشور با خطر سکته مغزی بیشتری مواجه اند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، «آنا بالابانسکی»، نویسنده این مطالعه از دانشگاه موناش در ملبورن استرالیا، گفت: «اختلاف‌ها به‌ویژه در کشورهایی مشهود است که میانگین کیفیت زندگی و امید به زندگی طولانی در آن‌ها اغلب در بین جمعیت‌های غیرقانونی منعکس نمی‌شود».

او در بیانیه خبری دانشگاه افزود: «این نابرابری‌ها ممکن است منعکس کننده دسترسی ناعادلانه به منابع برای پیشگیری و مدیریت سکته مغزی باشد.»

۲۴ مطالعه انجام شده در ایالات متحده، کانادا، استرالیا، نیوزلند، نروژ، سنگاپور و سوئد- کشورهایی با استانداردهای بالای زندگی، سلامت و دانش- بررسی شدند.

این بررسی نشان داد که خطر سکته مغزی در هفت کشور برای افراد بومی بیشتر از افراد غیربومی است.

در نیوزیلند، مائوری‌های بومی بیشتر از غیر بومی‌ها در معرض سکته مغزی بودند.

در ایالات متحده، سرخپوستان آمریکایی ۲۰ درصد بیشتر از افراد غیر بومی در معرض سکته مغزی بودند. و در کانادا، افراد متیس ۴۰ درصد بیشتر در معرض سکته مغزی بودند.

در استرالیا و سنگاپور، خطرات برای مردم بومی حتی شدیدتر بود.

استرالیایی‌های بومی و جزیره نشینان تنگه تورس تا ۷۰ درصد بیشتر از افراد غیر بومی در معرض سکته مغزی بودند. این مطالعه نشان داد که مردم مالایی در سنگاپور تا ۹۰ درصد بیشتر از همتایان غیر بومی خود در معرض خطر بودند.

شکاف‌ها در اسکانداناوی کمتر بود. افراد سامی در نروژ و سوئد ۸ درصد بیشتر از همتایان غیر بومی خود مستعد ابتلاء به سکته مغزی بودند.

بالابانسکی گفت: «این فرآیند واقعاً نیاز به تحقیقات بیشتر و بهتر در مورد سکته مغزی در مردم بومی را برجسته می‌کند. به عنوان مثال، هیچ مطالعه‌ای مطابق با معیارهای ما از آمریکای جنوبی، خاورمیانه یا روسیه وجود نداشت.»