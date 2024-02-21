افتتاح خدمات اینترنت فوق سریع فیبر نوری آسیاتک در نکا

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت انتقال داده‌های آسیاتک، مراسم افتتاحیه توسعه شبکه فیبر نوری و ارائه خدمات اینترنت فوق سریع فیبر نوری (FTTX) آسیاتک در شهر نکا، پنج‌شنبه، ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۲ با سنجش سرعت خدمات اینترنت فوق سریع فیبر نوری آسیاتک در منزل شهید مرادیان برگزار شد.

این مراسم در جریان سفر عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به استان مازندران برای بررسی روند توسعه شبکه فیبر نوری، امضای تفاهم‌نامه در همین راستا و افتتاح دکل USO در سطح استان برگزار شد. تحقق ۷۵ درصدی تعهدات آسیاتک در مازندران در جریان این مراسم، مهندس محمدعلی یوسفی‌زاده، مدیرعامل آسیاتک اعلام کرد: پروژه توسعه شبکه فیبر نوری آسیاتک مهر سال ۱۴۰۱ با شروع حفاری در شهر چالوس آغاز شد و اکنون آسیاتک در پنج شهر چالوس، نشتارود، عباس آباد، کیاکلا و نکا در حال ارائه خدمات اینترنت فوق سریع فیبر نوری است.

علاوه بر این، عملیات عمرانی در شهرهای خرم آباد، رامسر، نوشهر و سلمان شهر در جریان است. وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه آسیاتک متعهد است ۱۱۴ هزار و ۵۲۱ خانوار استان مازندران را تحت پوشش خدمات اینترنت فوق سریع فیبر نوری (FTTX) قرار دهد، تصریح کرد: امروز آسیاتک ۸۶ هزار و ۲۲۲ خانوار مازندرانی را تحت پوشش خود قرار داده است و به این ترتیب، ۷۵ درصد از تعهدات خود را محقق کرده‌ایم.

یوسفی‌زاده در پایان افزود: امروز ۲ هزار و ۳۸۷ مشترک در شهرهای چالوس، نشتارود، عباس آباد، کیاکلا و نکا از خدمات اینترنت فیبر نوری آسیاتک استفاده می‌کنند. فیبر نوری سرعت اینترنت را به ۹۴۵ مگابیت بر ثانیه رسانده است زارع‌پور در این مراسم با اشاره به مزایا فیبر نوری برای مردم گفت: این پروژه‌ای است که تا دهه‌های آینده می‌تواند به مردم خدمت‌رسانی کند و ارتباطات پرسرعتی فراهم کند. برای اینکه بتوانیم این پروژه عظیم را در کل کشور در مدت سه سال به سرانجام برسانیم به ۱۰ اپراتور مجوز داده شد که برای استان مازندران ۵ اپراتور اختصاص یافته است و این کار بزرگ را شبانه‌روزی دنبال می‌کنند.

وزیر ارتباطات ادامه داد: تا پایان سال یک میلیون پوشش دیگر ایجاد می‌شود و تا پایان دولت بر اساس برنامه‌ریزی‌ها ۲۰ میلیون پوشش ایجاد می‌شود. در استان مازندران در ۸ شهر کار به اتمام رسیده است و در ۸ شهر دیگر پروژه در دست اجراست و سایر شهرهای باقی مانده نیز تفاهم‌نامه اجرای کار امروز امضا می‌شود.

وی همچنین در جریان انجام سنجش سرعت فیبر نوری شرکت‌ها تاکید کرد: سرعت اینترنت از ۱۰ مگابیت بر ثانیه با راه‌اندازی فیبر نوری به ۹۴۵ مگابیت بر ثانیه رسیده است. ۱۱ استان ایران زیر چتر فیبر نوری آسیاتک در حال حاضر پروژه توسعه شبکه فیبر نوری در ۱۱ استان مازندران، سمنان، تهران، زنجان، لرستان، کرمانشاه، اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی، چهارمحال و بختیاری و خراسان رضوی توسط آسیاتک در جریان است و به گفته مدیرعامل آن، آسیاتک در تلاش است تا پایان سال ۱۴۰۴، چهار میلیون خانوار ایرانی را در استان‌های مختلف کشور تحت پوشش خدمات اینترنت فوق سریع فیبر نوری قرار دهد.

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