  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۰

حملات توپخانه‌ای و رخنه نظامیان اسرائیلی به جنوب لبنان

حملات توپخانه‌ای و رخنه نظامیان اسرائیلی به جنوب لبنان

منابع لبنانی از تداوم اقدامات ویرانگر ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع لبنانی گزارش دادند حملات توپخانه‌ای مداوم ارتش اشغالگر صهیونیستی، جنگل‌ها و ارتفاعات «علی‌ الطاهر» در حومه نبطیه‌ الفوقا در جنوب لبنان را هدف قرار داده است.

خبرنگار خبرگزاری رسمی لبنان نیز از رخنه نیروهای اسرائیلی و گلوله‌ باران توپخانه‌ای مناطق شمالی شهرک میس‌الجبل در جنوب لبنان خبر داد.

همچنین خبرنگار المیادین در جنوب لبنان به گلوله باران شهرک المنصوری از سوی توپخانه رژیم صهیونیستی اشاره کرد.

ارتش اشغالگر انفجاری در شهرک حولا در جنوب لبنان انجام داد.

کد مطلب 6911145

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه