به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع لبنانی گزارش دادند حملات توپخانه‌ای مداوم ارتش اشغالگر صهیونیستی، جنگل‌ها و ارتفاعات «علی‌ الطاهر» در حومه نبطیه‌ الفوقا در جنوب لبنان را هدف قرار داده است.

خبرنگار خبرگزاری رسمی لبنان نیز از رخنه نیروهای اسرائیلی و گلوله‌ باران توپخانه‌ای مناطق شمالی شهرک میس‌الجبل در جنوب لبنان خبر داد.

همچنین خبرنگار المیادین در جنوب لبنان به گلوله باران شهرک المنصوری از سوی توپخانه رژیم صهیونیستی اشاره کرد.

ارتش اشغالگر انفجاری در شهرک حولا در جنوب لبنان انجام داد.