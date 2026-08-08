واژگونی سمند در محور میامی–میاندشت؛ یک نفر جان باخت

مهسا عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از واژگونی یک دستگاه خودروی سمند در محور میامی به میاندشت، پنج کیلومتری مجتمع مارال ستاره و در محدوده بین دو لاین خبر داد و بیان کرد: بلافاصله تیم اورژانس ۱۱۵ میاندشت و هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: این خودرو ۳ سرنشین شامل دو خانم و یک آقا داشت که متأسفانه یکی از همراهان (آقا) به دلیل شدت جراحات در صحنه جان باخت.

رئیس اورژانس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود. اضافه کرد: دو مصدوم خانم پس از دریافت اقدامات درمانی پیش بیمارستانی، توسط آمبولانس‌های اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

عظیمی تاکید کرد: رعایت سرعت مطمئنه، داشتن خواب و هوشیاری کافی و همچنین رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از این اتفاقات تلخ پیشگیری کرده و تضمین کننده سلامت سفر است.