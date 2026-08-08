سرهنگ علی مولوی در گفتگو با خبرنگار مهرا اشاره به اهمیت رعایت قوانین ترافیکی در معابر شهری اظهار کرد: ورود و تردد موتورسیکلتها در خطوط ویژه اتوبوس (BRT) موجب اختلال در حرکت ناوگان حملونقل عمومی شده و میتواند ایمنی مسافران و دیگر کاربران معابر را کاهش دهد.
وی افزود: خطوط ویژه با هدف تسهیل تردد ناوگان حملونقل عمومی، کاهش زمان سفر شهروندان و افزایش بهرهوری سیستم حملونقل شهری طراحی شدهاند؛ بنابراین استفاده غیرمجاز از این مسیرها باعث بینظمی ترافیکی خواهد شد.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان خاطرنشان کرد: مأموران پلیس راهور با حضور در معابر شهری، تخلفات مربوط به ورود غیرمجاز به خطوط ویژه را رصد کرده و با متخلفان مطابق مقررات برخورد خواهند کرد.
سرهنگ مولوی از موتورسواران خواست با رعایت قوانین، توجه به حقوق سایر شهروندان و همکاری با پلیس، در افزایش نظم و ایمنی معابر شهری نقشآفرینی کنند.
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