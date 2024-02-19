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۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱:۱۶

قدرت‌نمایی ارتش یمن با سرنگونی پهپاد MQ-۹ آمریکا بر فراز الحدیده

قدرت‌نمایی ارتش یمن با سرنگونی پهپاد MQ-۹ آمریکا بر فراز الحدیده

رسانه‌های یمنی تصاویری از لحظه سرنگونی پهپاد MQ۹ آمریکا توسط نیروهای مسلح یمن بر فراز بندر الحدیده یمن پخش کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع خبری یمنی تصاویری از لحظه سرنگونی پهپاد MQ۹ آمریکا توسط نیروهای مسلح یمن بر فراز بندر الحدیده یمن پخش کردند.

رسانه‌های خبری یمن تصاویری از لحظه سرنگونی یک پهپاد MQ۹ آمریکا بر فراز بندر الحدیده توسط نیروهای مسلح یمن منتشر کردند.

یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن صبح امروز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: نیروهای دریایی ما یک کشتی انگلیسی را در خلیج عدن با تعدادی از موشک‌های دریایی مناسب هدف قرار دادند که موشک‌ها به صورت مؤثر و مستقیم به کشتی مذکور اصابت کرد.

این بیانیه تصریح کرد که این عملیات باعث آسیب رسیدن به کشتی مذکور و توقف کامل آن شده و در نتیجه خسارت‌های زیادی که به آن وارد شده در معرض غرق شدن قرار گرفته است.

سریع تصریح کرد که نیروهای یمنی در این عملیات در خلیج عدن تلاش کردند کادر انسانی کشتی انگلیسی در امنیت باشند و بتوانند از کشتی خارج شوند.

این بیانیه همچنین تصریح کرد که سامانه دفاع هوایی یمن نیز موفق شده یک پهپاد «ام کیو ۹» آمریکایی را در الحدیده با موشک‌های مناسب هدف قرار دهد. این پرنده در حال انجام اقدامات خصمانه ضد یمن بوده است.

سریع تصریح کرد که نیروهای یمنی در اتخاذ اقدامات نظامی مناسبات و عملیات ضد تمام اهداف خصمانه برای دفاع از یمن و تأکید بر مواضع خود در حمایت از ملت فلسطین هیچ تردیدی به خود راه نمی‌دهد.

کد مطلب 6032321

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    نظرات

    • محمدرضا عطار IR ۰۷:۱۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
      4 2
      پاسخ
      درود بر برادران یمنی دستتان را می‌بوسم بر مقامتان غبطه میخورم آرزوی در کنار شما بودن را دارم. یا بقیه الله اغثنا یابقیه الله ادرکنا

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