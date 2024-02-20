ابراز نگرانی السیسی از کاهش چشمگیر درآمد مصر از کانال سوئز

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالفتاح السیسی، رییس‌جمهور مصر، روز دوشنبه در جریان افتتاحیه هفتمین نمایشگاه بین‌المللی انرژی مصر «EGYPS ۲۰۲۴» در قاهره گفت که درآمدهای کشورش در سال جاری، به دلیل بحران‌های مختلف در جهان از جمله تنش در دریای سرخ «٤٠ تا ٥٠ درصد کاهش یافته است.»

السیسی در سخنرانی خود در بازدید از دستاوردهای نمایشگاه انرژی مصر در شهر قاهره، پایتخت این کشور، ادامه بحران‌های مختلف در لیبی، سودان و نوار غزه به عنوان همسایگان مصر و همچنین بروز تنش در دریای سرخ را یادآور کرد.

رییس جمهوری مصر درباره کاهش درآمدهای کانال سوئز در شمال شرق کشورش نیز اظهار داشت: می‌بینید درآمد آبراه کشتیرانی که سالیانه نزدک به ۱۰ میلیارد دلار برای مصر به ارمغان می‌آورد، ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته است در حالی که ما در قبال مؤسسات مالی تعهداتی داریم.

السیسی همچنین تاکید کرد که مصر طی سال‌های اخیر با بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا (کووید -۱۹) و پیامدهای جنگ میان روسیه و اوکراین روبرو بوده در حالی که هم اکنون با پیامدهای درگیری میان فلسطین و رژیم صهیونیستی دست و پنجه نرم می کن

سیسی در کنفرانسی با شرکت‌های نفتی گفت: «ببینید در مرزهای ما با غزه چه اتفاقی می‌افتد…، کانال سوئز که سالانه نزدیک به ١٠ میلیارد دلار برای مصر به ارمغان می‌آورد، (درآمدش) ٤٠ تا ٥٠ درصد کاهش یافته است و مصر باید به پرداخت هزینه‌ها به شرکت‌ها ادامه دهد.»

گفتنی است که تنش در دریای سرخ باعث شده است که چندین شرکت بزرگ کشتیرانی، عبور خود از دریای سرخ را که معمولاً ١٢ درصد تجارت جهانی از طریق آن صورت می‌گیرد، متوقف کنند و کشتی‌هایشان مسیری دیگر را با پیمودن هزاران مایل دورتر در اطراف آفریقا، انتخاب کنند.

سازمان ملل در اواخر ماه ژانویه میلادی اعلام کرد به طور کلی عبور کشتی‌ها از کانال سوئز، که دریای سرخ را به دریای مدیترانه متصل می‌کند، در دو ماه گذشته ٤٢ درصد کاهش یافته است.

بر پایه گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD)، تعداد ترانزیت هفتگی کشتی‌های کانتینری از طریق کانال سوئز نسبت به سال قبل ٦٧ درصد کاهش یافته است، ترافیک نفتکش‌ها ١٨ درصد کاهش یافته است، ترانزیت کشتی‌های باری فله حامل غلات و زغال سنگ، شش درصد کاهش داشته و حمل و نقل گاز متوقف شده است.

کانال سوئز که در سال ١٨٦٩ افتتاح شد، در سال مالی ٢٠٢٢-٢٣ حدود ٨.٦ میلیارد دلار برای مصر درآمد داشته، و در کنار گردشگری، منبعی حیاتی برای ارز خارجی آن کشور بوده است.