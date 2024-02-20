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۱ اسفند ۱۴۰۲، ۴:۴۱

ابراز نگرانی السیسی از کاهش چشمگیر درآمد مصر از کانال سوئز

ابراز نگرانی السیسی از کاهش چشمگیر درآمد مصر از کانال سوئز

در حالی که جنگ افروزی ائتلاف بین المللی آمریکا در حمایت از اسراییل در دریای سرخ ادامه دارد، رییس‌جمهور مصر، از کاهش چشمگیر درآمدهای کشورش از کانال سوئز، ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالفتاح السیسی، رییس‌جمهور مصر، روز دوشنبه در جریان افتتاحیه هفتمین نمایشگاه بین‌المللی انرژی مصر «EGYPS ۲۰۲۴» در قاهره گفت که درآمدهای کشورش در سال جاری، به دلیل بحران‌های مختلف در جهان از جمله تنش در دریای سرخ «٤٠ تا ٥٠ درصد کاهش یافته است.»

السیسی در سخنرانی خود در بازدید از دستاوردهای نمایشگاه انرژی مصر در شهر قاهره، پایتخت این کشور، ادامه بحران‌های مختلف در لیبی، سودان و نوار غزه به عنوان همسایگان مصر و همچنین بروز تنش در دریای سرخ را یادآور کرد.

رییس جمهوری مصر درباره کاهش درآمدهای کانال سوئز در شمال شرق کشورش نیز اظهار داشت: می‌بینید درآمد آبراه کشتیرانی که سالیانه نزدک به ۱۰ میلیارد دلار برای مصر به ارمغان می‌آورد، ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته است در حالی که ما در قبال مؤسسات مالی تعهداتی داریم.

السیسی همچنین تاکید کرد که مصر طی سال‌های اخیر با بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا (کووید -۱۹) و پیامدهای جنگ میان روسیه و اوکراین روبرو بوده در حالی که هم اکنون با پیامدهای درگیری میان فلسطین و رژیم صهیونیستی دست و پنجه نرم می کن

سیسی در کنفرانسی با شرکت‌های نفتی گفت: «ببینید در مرزهای ما با غزه چه اتفاقی می‌افتد…، کانال سوئز که سالانه نزدیک به ١٠ میلیارد دلار برای مصر به ارمغان می‌آورد، (درآمدش) ٤٠ تا ٥٠ درصد کاهش یافته است و مصر باید به پرداخت هزینه‌ها به شرکت‌ها ادامه دهد.»

گفتنی است که تنش در دریای سرخ باعث شده است که چندین شرکت بزرگ کشتیرانی، عبور خود از دریای سرخ را که معمولاً ١٢ درصد تجارت جهانی از طریق آن صورت می‌گیرد، متوقف کنند و کشتی‌هایشان مسیری دیگر را با پیمودن هزاران مایل دورتر در اطراف آفریقا، انتخاب کنند.

سازمان ملل در اواخر ماه ژانویه میلادی اعلام کرد به طور کلی عبور کشتی‌ها از کانال سوئز، که دریای سرخ را به دریای مدیترانه متصل می‌کند، در دو ماه گذشته ٤٢ درصد کاهش یافته است.

بر پایه گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD)، تعداد ترانزیت هفتگی کشتی‌های کانتینری از طریق کانال سوئز نسبت به سال قبل ٦٧ درصد کاهش یافته است، ترافیک نفتکش‌ها ١٨ درصد کاهش یافته است، ترانزیت کشتی‌های باری فله حامل غلات و زغال سنگ، شش درصد کاهش داشته و حمل و نقل گاز متوقف شده است.

کانال سوئز که در سال ١٨٦٩ افتتاح شد، در سال مالی ٢٠٢٢-٢٣ حدود ٨.٦ میلیارد دلار برای مصر درآمد داشته، و در کنار گردشگری، منبعی حیاتی برای ارز خارجی آن کشور بوده است.

کد مطلب 6032327

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    نظرات

    • NP IR ۰۹:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
      0 0
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      به احتمال زیاد سعی دارند به اقتصاد مصر و منافع ملی مصر که وابستگی زیادی به درآمد از طریق کانال سوئز دارند توسط کشورهای غربی اروپایی تحت فشار قرار دهندبرای حمایت نکردن از غزه و تسلیم شد مطیع بودن وابسته بودن مصر به خودشان مصر باید جایگزین تجاری پیدا کنه تا درآمد کانال سوئز کمی جبران از غزه حمایت کنه
    • NP IR ۰۹:۵۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
      0 0
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      السیسی بهتره به دنبال درآمد جایگزین در منطقه آسیا باشه در غیر اینصورت منافع ملی مصر بدتر خواهد شد مصر مجبور به تسلیم شدن وابسته شدن گوش به فرمان غرب اروپا برای دست کشیدن ، مصر نمی تونه منافع ملی خودش که وابسته به این کانال هست رو نابود کنه در نهایت مجبور به کنار کشیدن مطیع بودن به غرب خواهد بود .
    • NP IR ۰۹:۵۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
      0 0
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      اگر به منافع ملی مصر آسیب نرسه و به طریقی مصر حمایت همکاری بشه شاید اینطور اثرات فشارها غرب اروپا بر مصر کاهش پیدا کنه . مصر بتونه زمان مدت بیشتری از رفح و ملت غزه فلسطین در همسایگی دفاع حمایت کنه .
    • NP IR ۰۹:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
      0 0
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      در حقیقت همسایگان فلسطین اگر تحت فشار و تهدید به منافع ملی نشوند بهتر می توانند از ملت غزه فلسطین حمایت کنند . الان همه نگرانی های آنها با توجه به جمعیت مردم و مهاجرین در کشور خود و وابستگی به جذب توریست گردش گری و جذب سرمایه گذاری اقتصاد منافع ملی آنهاست
    • NP IR ۱۰:۰۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
      1 0
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      از نظر من باید راه گریز از تهدید فشار غرب اروپا پیدا جایگزین کنند هر کشوری که اطراف فلسطین هست و غرب اروپا سعی دارند این کشورها رو از طریق به خطر انداختن منافع ملی و اقتصادی آسیب ضرر وارد کنند برای مطیع وابسته شدت این کشورها در جهت نجات موجودیت قدرت بخشیدن به اسرائیل در فلسطین اشغالی .
    • NP IR ۱۰:۰۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
      1 0
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      غرب و اروپا سعی می کنند کشورها همسایگان اطراف فلسطین را در مقابل اسرائیل ضعیف ناتوان و مطیع به خود کنند . افسار این کشورها مخصوصا اقتصاد منافع ملی باید در دست غرب اروپا قرار بگیره تا بتوانند برای تهدید بر علیه کشور و ملت وارد عمل شوند . این یعنی حمایت همه جانبه از اسرائیل نه حمایت مصر و همسایگان
    • IR ۰۲:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      1 0
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      مردم غزه دارن کشته میشن بعد تومیگی درآمدم کم شده

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