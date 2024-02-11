خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: نتانیاهو به تازگی اعلام کرد که عملیات زمینی در رفح ظرف دو هفته آینده آغاز خواهد شد. نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه گزافهگوییهای گذشته، خواستار نابودی گردانهای نظامی جنبش حماس در رفح تا قبل از ماه رمضان شده است. رفح جنوبیترین نقطه نوار غزه و هم مرز با مصر است و بیش از نیمی از جمعیت دو میلیون نفری غزه به این شهر و مناطق اطراف آن پناه آوردهاند. نهادهای ناظر بر جنگ هم هشدار دادهاند که آوارگان فلسطینی در این شهر در شرایط وخیمی زندگیشان را میگذرانند.
یونس الخطیب» رییس هلال احمر فلسطین اعلام کرد: اوضاع تغذیه ساکنان نوار غزه در سایه کمبود دارو و گسترش بیماریها در این باریکه بسیار وخیم است.در سایه تشدید این اوضاع وخیم، اشغالگران صهیونیست از قصد و نیت خود برای اجرای یک عملیات نظامی جدید در رفح سخن میگویند. هرگونه اقدامی از سوی اشغالگران صهیونیست علیه رفح به مثابه جنایت جدیدی است که آنها تلاش میکنند علیه آوارگان فلسطینی و ساکنان نوار غزه انجام دهند.
بمباران مجدد رفح
جنگنده های رژیم صهیونیستی عصر امروز بار دیگر مناطقی در شرق رفح را بمباران کردند.
منابع خبری اعلام کردند که منطقه مصبح در شمال شهر رفح در جنوب غزه نیز هدف حمله هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.
۳ حمله جدید مقاومت اسلامی به مراکز تجمع نظامیان صهیونیست
حزب الله لبنان در بیانیهای اعلام کرد: در راستای حمایت از ملت استوار فلسطین در غزه و یاری مقاومت شجاع و شریف آن، رزمندگان مقاومت در ساعت ۳ عصر امروز یکشنبه یازدهم فوریه ۲۰۲۴ به وقت محلی مرکز تجمع نظامیان صهیونیست در مثلث الطیحات را با سلاح موشکی هدف قرار دادند.
در بیانیه دیگری حزب الله اعلام کرد که رزمندگان مقاومت در ساعت ۳:۰۵ به وقت محلی تجهیزات جاسوسی را در مرکز نظامی العباد با سلاح مناسب هدف قرار دادهاند.
همچنین در بیانیه دیگری حزب الله لبنان از حمله به مرکز نظامی رویسات العلم در بلندیهای کفرشوبا و مزارع اشغالی شبعا با موشک در ساعت ۳:۲۰ عصر امروز به وقت محلی خبر داد.
از سوی دیگر منابع لبنانی از شهادت دو لبنانی بر اثر حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک شیحین در جنوب لبنان خبر دادند.
درگیری شدید مبارزان مقاومت با اشغالگران در اطراف مرکز درمانی ناصر در خان یونس
هشدار آنروا
یک مقام آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک (آنروا) نسبت به مشکلات مالی این نهاد و توقف فعالیتهای آن در آینده نزدیک هشدار داد.
این مقام آنروا روز یکشنبه اعلام کرد که با توجه به بودجه موجود، آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی ممکن است تمام فعالیت های خود را تا پایان ماه فوریه متوقف کند.
این مقام سازمان آنروا در گفتگو با شبکه تلویزیونی الاخباریه تاکید کرد که بودجه ای که در حال حاضر در اختیار این نهاد قرار دارد، فقط برای عملیات آن تا پایان ماه جاری کفایت می کند.
حمله های سنگین خمپاره ای مقاومت
گردانهای ابوعلی مصطفی صحنههایی از هدف قرار دادن نظامیان رژیم صهیونیستی در شرق جبالیا و شهر غزه منتشر کرد.
مبارزان گردانهای ابوعلی مصطفی با خمپاره اشغالگران را زیر آتش قرار داده اند.
همچنین مبارزان کتائب المجاهدین نیز حملههای راکتی به شهرکها و مراکز تجمع نظامیان صهیونیست انجام دادند
حمله گردانهای قسد به مرکز تجمع نظامیان اشغالگر در غرب خان یونس
سرایا القدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز اعلام کرد که مبارزانش با آر پی جی مرکز تجمع نظامیان صهیونیست را در غرب خان یونس هدف قرار دادند.
مبارزان گردانهای قدس همچنین اطراف منطقه الحاووز را با خمپاره گلوله باران کردند.
جدیدترین آمار شهدا و مجروحان ناشی از حمله های رژیم صهیونیستی به غزه
وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه طی گزارشی جدیدترین آمار شهیدان و زخمیهای حملههای رژیم صهیونیستی به این باریکه را از آغاز این حملهها در هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون اعلام کرد.
بر اساس این گزارش شمار شهیدان حملههای رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون به ۲۸ هزار و ۱۷۶ نفر و شمار زخمیهای این حملهها نیز به ۶۷ هزار و ۷۸۴ نفر افزایش یافته است.
همچنین بر اساس اعلام این نهاد پزشکی فلسطینی، اشغالگران صهیونیست در ۲۴ ساعت گذشته ۱۴ جنایت و کشتار را علیه خانوادههای فلسطینی در نوار غزه مرتکب شدهاند که در نتیجه آن ۱۱۲ نفر شهید و ۱۷۳ نفر دیگر نیز زخمی شدهاند.
علاوه بر این وزارت بهداشت فلسطین از انتقال پیکر ۵۸ شهید حملههای ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه، به بیمارستان «ابویوسف النجار» طی ساعات اخیر خبر داد.
از سوی دیگر خبرنگار الجزیره گزارش داد که یک شهروند فلسطینی به ضرب گلوله تکتیراندازان ارتش رژیم صهیونیستی در محوطه بیمارستان «ناصر» در خانیونس واقع در جنوب نوار غزه به شهادت رسیده است.
این در حالی است که همچنان پیکر شماری از قربانیان حملههای ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه زیر آوار و در خیابانها قرار دارد و اشغالگران مانع از دستیابی نیروهای اورژانس و نیروهای سازمان پدافند غیرعامل غزه به این پیکرها میشوند.
اذعان تلویحی نتانیاهو به شکست در غزه
بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی آمریکایی «اِی بی سی» سخنان جدیدی را درباره حمله زمینی احتمالی این رژیم به رفح در جنوب نوار غزه بیان کرد.
نخستوزیر رژیم صهیونیستی بدون اشاره به کشتار بیرحمانه آوارگان فلسطینی در نقاط مختلف نوار غزه از سوی نظامیان صهیونیست ادعا کرد: به نیروهایمان دستور دادم برای تخلیه صدها هزار نفر از ساکنان رفح پیش از ورود زمینی به آن برنامهریزی کنند.
نتانیاهو با نادیدهگرفتن دروغهای پیشین خود درباره امنبودن منطقههای جنوبی نوار غزه و تشویق ساکنان این باریکه برای پناهبردن به منطقههای جنوبی از جمله رفح مدعی شد: ما گذرگاه امنی را برای غیرنظامیان ترتیب خواهیم داد تا بتوانند رفح را ترک کنند. من در این باره با مقامات آمریکا همنظر هستم.
نخستوزیر رژیم صهیونیستی با اذعان ضمنی به عدم کسب هرگونه دستاورد نظامی از سوی این رژیم در حمله به غزه گفت: عدم ورود ما به رفح به معنی شکست در جنگ و رهاکردن حماس در آنجا است.
شهادت ۳ بیمار به علت ممانعت اشغالگران از ورود اکسیژن به بیمارستان امل
جمعیت هلال احمر فلسطین اعلام کرد که اشغالگران صهیونیست همچنان به جنایتهای خود علیه بیمارستان «امل» خانیونس وابسته به این سازمان ادامه میدهند.
هلال احمر فلسطین تاکید کرد: ممانعت اشغالگران از ورود اکسیژن به بیمارستان امل از نزدیک به یک هفته پیش، شهادت ۳ بیمار را در پی داشته است.
این سازمان فلسطینی با تکذیب ادعاهای رژیم صهیونیستی در رابطه با تجهیز پزشکی بیمارستان امل تاکید کرد: اقدام اشغالگران برای ورود دستگاههای پزشکی به بیمارستان امل دروغ محض است.
هلال احمر فلسطین بیان کرد: اشغالگران دستگاههای پزشکی داخل بیمارستان امل را تخریب کردند و پس از تعدی به ۹ نفر از کادر بیمارستان این افراد را بازداشت کردند.
این نهاد فلسطینی اعلام کرد: اشغالگران به ممانعت از ورود سوخت لازم برای ژنراتورهای برق بیمارستان امل ادامه میدهند. این اقدام تهدیدی برای توقف خدمترسانی در این بیمارستان است.
آنروا: هرگونه عملیاتی در رفح حمام خون به راه خواهد انداخت
عدنان ابوحسنه مشاور رسانه ای آنروا هشدار داد: هرگونه عملیات نظامی در رفح حمام خون به راه خواهد انداخت. اگر فعالیت آنروا در غزه متوقف شود، زندگی در غزه متوقف خواهد شد.
رژیم صهیونیستی اردوگاه آوارگان را گلوله باران کرد
توپخانه رژیم صهیونیستی ورودی مدرسه ابوعربیان در اردوگاه آوارگان النصیرات در مرکز غزه را گلوله باران کرد.
همزمان حمله های توپخانه ای رژیم صهیونیستی به شهر خان یونس در جنوب غزه ادامه یافت. جنگنده های این رژیم نیز حمله های شدیدی به مناطق جنوبی خان یونس انجام دادند.
رژیم صهیونیستی اقدام به شلیک گسترده منور در آسمان مناطق شمالی نوار غزه کرد.
واکنش هلند به حمله احتمالی دشمن صهیونیست به رفح
از سوی دیگر هانکه برونس اسلات وزیر امور خارجه هلند تاکید کرد: اوضاع در منطقه رفح بسیار نگران کننده است و معتقدیم عملیات نظامی در این منطقه جز فاجعه انسانی بزرگتر، هیچ نتیجهای در پی نخواهد داشت.
جنایت هولناک و شهادت دهها فلسطینی
منابع فلسطینی از جنایت جدید ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه و شهادت دهها فلسطینی خبر دادند. شبکه خبری الجزیره بامداد یکشنبه گزارش داد که در نتیجه بمباران یک منزل مسکونی که آوارگان در آن پناه گرفته بودند، این منزل در شهر رفح واقع در جنوب نوار غزه با خاک یکسان شده است و دست کم ۲۵ فلسطینی به شهادت رسیدهاند و دهها تن نیز مجروح شدند.
وزارت بهداشت غزه عصر روز شنبه از افزایش شمار شهدای تجاوزات رژیم صهیونیستی به این باریکه به بیش از ۲۸ هزار نفر خبر داد.
هشدار شدیداللحن انصارالله به دشمن صهیونیست
محمد علی الحوثی، عضو شورای عالی سیاسی انصار الله یمن تاکید کرد به دشمن صهیونیستی هشدار میدهیم هرگونه تشدید حملات علیه رفح یا غزه، ما را به سمت تشدید عملیاتها علیه این رژیم میکشاند.
عضو ارشد جنبش انصارالله یمن در صفحه خود در شبکه اجتماعی «تلگرام» نوشت: به رژیم صهیونیستی میگوئیم که مادامی که درد و رنج انسانی در غزه رو به وخامت گذاشته و ظلم و کشتار دسته جمعی ساکنان این باریکه ادامه دارد، عملیات ما طبق شرایط میدانی و نیز دستورات عبدالملک الحوثی رهبر انصارالله گستردهتر خواهد شد.
مصر: حمله به رفح تعلیق منجر به تعلیق معاهده صلح خواهد شد
مقامات مصری این پیام را به رژیم صهیونیستی انتقال دادهاند که هرگونه حمله به رفح که به انتقال آوارگان فلسطینی در غزه از رفح به سینا بیانجامد، میتواند به تعلیق توافقنامه صلح (۱۹۷۹) بین دو کشور و آرایش نظامی مصر در نوار مرزی منجر شود.
تحولات اخیر در امتداد مرز فلسطین اشغالی و غزه نگرانیهایی را در قاهره برانگیخته است، زیرا مقامات مصر در مورد اقدامات احتمالی در شهر رفح هشدار جدی به رژیم داده اند.
به گفته منابعی در قاهره، مصر از احتمال ورود گسترده فلسطینیها به خاک خود در صورت حمله تل آویو به رفح عمیقاً نگران است. چنین اتفاقی یا اشغال رفح توسط نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی میتواند باعث تعلیق توافق صلح شود.
در واکنش به تشدید تنشها، مصر حضور خود را در امتداد مرز با غزه تقویت کرده است. رویترز گزارش میدهد که مصر در هفتههای اخیر تقریباً ۴۰ تانک و خودروی زرهی را در شمال شرقی سینا مستقر کرده است تا موقعیت خود را در امتداد مرز تحکیم کند.
واکنش اروپا
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بامداد یکشنبه از نگرانی چندین کشور اروپایی درباره حمله ارتش رژیم صهیونیستی به شهر رفح و محور صلاحالدین خبر داد.
جوزف بورل با بیان اینکه حمله صهیونیستها به رفح منجر به فاجعه انسانی توصیفناپذیر و تنش عمیق با مصر میشود، بیان کرد: ازسرگیری مذاکرات برای آزادی اسیران و توقف درگیریها تنها راه جلوگیری از خونریزی است. پس از توقف کمکهای مالی برخی کشورها، هیچ جایگزینی برای آژانس کاریابی و امدادرسانی برای آوارگان فلسطینی وابسته به سازمان ملل متحد (آنروا) وجود ندارد.
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