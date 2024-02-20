به گزارش خبرنگار مهر، محسن مشتاقی دیدار با فرماندار کنگان اظهار کرد: هر فرآورده و تولیداتی که در استان تولید می‌شود الزاماً باید بر اساس معیارهای سازمان ملی استاندارد کشور باشد.

وی خواستار دقت نظر مردم در انتخاب محصولات مصرفی با آرم استاندارد به ویژه در تولیدات خوراکی و مواد غذایی شد و افزود: مواد غذایی بسته بندی شده یکی از موارد مشمول استاندارد اجباری است.

مدیرکل استاندارد استان بوشهر اضافه کرد: مردم باید در زمان خرید به این مورد توجه ویژه داشته باشند چرا که عدم استاندارد در برخی کالاهای اساسی می‌تواند ضرر جبران ناپذیری به سلامت مردم وارد کند.

مشتاقی ضمن تقدیر از همکاری فرمانداری و حمایت فرماندار شهرستان از اداره استاندارد گفت: برای تحقق سیاست‌های سازمان ملی استاندارد و پیشبرد اهداف آن، به همکاری همه جانبه مسؤولان در امر کیفیت و استاندارد نیازمندیم

فرماندار شهرستان کنگان نیز گفت: می‌طلبد مباحث مربوط به استانداردسازی تولیدات در کارگاه‌های تولیدی که عرضه خواهد شد از هم اکنون مورد توجه قرار گرفته شود.

احمد غریبی ادامه داد: مجموعه فرمانداری و تمامی ارگان‌های شهرستان آماده هرگونه همکاری و تعامل با اداره استاندارد هستند.