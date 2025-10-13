به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار صبح روشنبه در دیدار با رییس و کارکنان اداره استاندارد شهرستان با تبریک روز جهانی استاندارد گفت: استاندارد جایگاه و اهمیت جهانی و بین المللی دارد و نقش آن در زندگی مردم مهم وتاثیرگذار است.

وی افزود: آرم استاندارد تنها یک نشانه نیست بلکه تضمین کننده سلامت وکیفیت کالا است و تلاش ما باید در راستای فرهنگ سازی وتوجه به اهمیت استاندارد به خصوص دربین کودکان ونوجوانان درمدارس لحاظ شود.

فرماندار عسلویه تصریح کرد: استاندارد در مبادلات اقتصادی در مرزها نقش مهمی ایفا می‌کند و شهرستان عسلویه به عنوان شهرستان ساحلی وصنعتی جایگاه مهمی در مبادلات اقتصادی وصادرات و واردات کالاهای بازرگانی وصنعتی دارد و باید کیفیت و سلامت کالاها به دقت ارزیابی شود و هرگونه سهل انگاری وکم کاری دراین زمینه به سلامت و اعتماد مردم لطمه می‌زند.

وی اضافه کرد: مردم و مصرف کنندکان به کار تلاش ودقت شما اعتماد دارند و شما باید از این عرصه نظارت دولتی به نفع مردم استفاده کنید.

فرماندار عسلویه افزود: برای افزایش سرعت و دقت بازرسی و کنترل کیفیت از نقش هوش مصنوعی وفن آوری های نو هم غفلت نکنید که می‌تواند به کیفیت مطلوب کار نظارتی شما کمک کند.

در ابتدای دیدار حیدری رییس اداره استاندارد گزارشی از حوزه فعالیت این اداره ارائه داد.