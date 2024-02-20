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۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۶:۴۹

در سومین روز از نمایشگاه رسانه‌های ایران؛

معاون فنی‌وعمرانی شهرداری تهران از غرفه خبرگزاری مهر بازدید کرد

معاون فنی‌وعمرانی شهرداری تهران از غرفه خبرگزاری مهر بازدید کرد

در سومین روز از نمایشگاه رسانه های ایران معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از غرفه خبرگزاری مهر در این نمایشگاه بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در نمایشگاه رسانه‌های ایران، هادی حق بین معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از غرفه خبرگزاری مهر در این نمایشگاه بازدید کرد.

جزئیات مصاحبه با معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران به زودی در خبرگزاری مهر منتشر می‌شود.

کد مطلب 6032562

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