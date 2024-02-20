به گزارش خبرنگار مهر مستقر در نمایشگاه رسانه‌های ایران، هادی حق بین معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از غرفه خبرگزاری مهر در این نمایشگاه بازدید کرد.

جزئیات مصاحبه با معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران به زودی در خبرگزاری مهر منتشر می‌شود.