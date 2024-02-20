به گزارش خبرنگار مهر، محمود نجفی عرب، رییس اتاق بازرگانی تهران در هشتمین دوره مراسم امین‌الضرب اظهار کرد: امیدواریم جایگاه کارآفرینان و فعالان اقتصادی که در صف اول مقابله با تحریم‌ها و توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور هستند، بهتر شناخته شود و از سنگ‌اندازی در مسیر فعالیت آنها جلوگیری شود.

وی افزود: اتاق تهران در حالی امروز ۱۴۰ سالگی خود را جشن می‌گیرد که فعالان اقتصادی با اتکای به این تاریخ پربار، خود را منادی و مروج گفتمان توسعه، دموکراسی و حلقه واسطه کنشگری در ایران می‌دانند. شاهد مثال اینکه، مجلس وکلای تجار پیش از جنبش مشروطیت قدم به عرصه گذاشته و مجلس اول مشروطه، با کمک و حمایت مجلس وکلای تجار و جامعه اقتصادی کشور تأسیس شد. مصداق عملکرد اتاق تهران برای توسعه، تجدد، نوسازی و پیشرفت و برون‌رفت از انسداد و بحران به جریان مشروطیت ایرانی و تأسیس مجلس اول شورای ملی باز می‌گردد که ساختار ایران نوین را متجلی کرده است.

نجفی‌عرب ادامه داد: همچنین تنظیم فرمان مشروطیت و قرائت آن در خانه حاج محمدحسن امین‌الضرب و پرداخت هزینه اداره مجلس اول مشروطه توسط فرزند وی و صیانت و نگهداری از نهال دموکراسی ایرانی توسط جامعه تجار و کارآفرینان تهرانی، سندی دیگری بر تکمیل و تأیید این مدعاست. بر همین اساس اتاق بازرگانی، اکنون خود را نهادی تاریخ ساز و صاحب گفتمان می‌داند و به‌درستی داعیه آن را دارد که در سراسر ۱۴۰ سال گذشته، همواره منافع ملی را بر هر اصل دیگری ترجیح داده است.

وی افزود: تاریخ جامعه کارآفرینی به همگان آموخته که فعالان اقتصادی هیچ‌گاه خود را از مسیر حل و فصل بحران‌های ملی کنار نکشیده‌اند. اگر بیش از یک قرن قبل، قحطی غذا و آذوقه مشکل جامعه و ملت ایران بود، امروز کمبود امید و افول رویاپردازیِ سازنده، مسئله جامعه ما است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: همان‌طور که نیاکان ما در مجلس وکلای تجار در ۱۴۰ سال قبل، هر آنچه دارایی در اختیار داشتند، پیشکش مردم شریف ایران کردند تا بحران تأمین آذوقه مردم حل شود، امروزه نیز جامعه کارآفرینی ایران آماده است تا هرچه در توان دارد را برای بازگشت روحیه امید و رؤیا به نسل جوان صرف کند و بر همین اساس نیز تاکنون نشان داده که بدون هیچ تردید و به‌رغم دست‌وپنجه نرم کردن با انبوهی از مشکلات و مداخلات، هرگز خاک ایران را برای زندگی در عافیت، ترک نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه نمونه و نشانه از این جنس رفتار بسیار است، گفت: چنانچه تلاش بی‌وقفه صنعتگران کارآفرین ایرانی در حفظ و توسعه واحدهای صنعتی و اشتغال مؤثر گواهی بر این مدعی است. کارآفرینان دلسوز، متعهد و سلامت در هیچ بزنگاهی از ایفای مسئولیت اجتماعی خویش شانه خالی نکرده و از اسلاف خود آموخته‌اند که خدمت به خلق، هدف و اولویت اول و فراموش‌نشدنی آن‌ها، و نیز پیمانه ارزیابی و قیاس آیندگان از ایشان خواهد بود.

نجفی‌عرب تصریح کرد: در حالی‌که در تمام کشورهای جهان، ارکان حاکمیت، دولت و مردم دائماً در حال ستایش کسانی‌اند که با کسب‌وکارشان ارزشی برای خلق ایجاد کرده و روند ساخت تمدن را مهیا کرده اند، متأسفانه جامعه ایران هنوز به این یقین نرسیده که در پس ظهور و طلوع یک کسب‌وکار، سال‌ها سخت‌کوشی و زحمت یک کارآفرین نهفته است.

وی افزود: شوربختانه از سال‌های آغازین تأسیس دولت مدرن در ایران، تلاش‌های مستمر بخش خصوصی در ایفای نقش ملی و نیز احیای وجهه اقتصادی با ناکامی مواجه شده است. عدم‌اعتماد به کارآمدی و توأمان صداقت در عملکرد، دو روی سکه نگاه دولت به فعالان اقتصادی ایرانی را مشخص می‌کند.

نجفی‌عرب اضافه کرد: این نگاه متفاوت در کنار سؤبرداشت‌های طبقاتی و نیز تحلیل چپ‌گرایانه از اقتصاد، موجب شده است که کارآفرینی در مفهوم اجتماعی آن نه منادی امید، انگیزه و ارزش‌افزایی، بلکه مروج شکاف طبقاتی و ابزاری جهت سودجویی و تجمع ثروت ناپاک ارزیابی شود که این خود نیز جفایی مضاعف و ناحق در ادای دین به کسانی است که با درهم آمیختن دیدگاه ملی و آموخته‌های دینی، کمر همت به بازسازی اقتصاد وطن بسته‌اند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: نه‌تنها اقتصاد، بلکه جامعه ایران امروز نیازمند ترویج اندیشه کسانی است که در بزنگاه‌های حساس تاریخی، با ایستادگی، مقاومت و ازخودگذشتگی، مانع از توقف چرخ اقتصاد وطن شده‌اند.

وی با بیان اینکه کارآفرینان طی یک دهه گذشته، دلایل بسیاری برای دل‌زدگی از کسب‌وکار داشته‌اند، گفت: موانع مختلف از اقتصاد دستوری گرفته تا فساد و بحران‌های ناشی از حکمرانی نامطلوب، همگی قدرت لازم و کافی برای تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارها را داشته‌اند، اما دلسوزی برای آینده ایران و نگاه ملی کارآفرینان، آنان را در سنگر اقتصاد و در خط مقدم مبارزه با تحریم‌ها نگه‌داشته است. همه این‌ها در شرایطی اتفاق می‌افتد که فعالان اقتصادی کمتر از هر گروه و قشر دیگری در جامعه ایران مورد تکریم قرارگرفته و با وجود تمام این نامهربانی‌ها و ناملایمات، کسب‌وکار خود را با نگاه عافیت طلبانه، متوقف نکرده‌اند.

نجفی‌عرب اظهار کرد: طی ۱۴۰ سال گذشته، بخش خصوصی ایران با حفظ وحدت، اعتدال و میهن‌دوستی به توسعه اقتصاد ملی خدمت کرده است. ترویج فرهنگ کارآفرینی، امروز باید به یک اصل خدشه‌ناپذیر تبدیل شود. در زمانه‌ای که از آن به دوران جنگ اقتصادی تعبیر شده است، قهرمانان این عرصه، کارآفرینانی هستند که با مجاهدت، رسالت خود برای کمک به پیشرفت اقتصاد ایران را فراموش نکرده‌اند. همه ما باید در کنار آن‌ها و در همراهی برای عبور از این گلوگاه، سخت تلاش کنیم.