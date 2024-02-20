آغاز فعالیت کمیته تحقیق در خصوص شکست هفتم اکتبر

به گزارش خبرگزاری مهر، رادیو رژیم صهیونیستی به نقل از هرتزی هالوی رییس ستاد ارتش این رژیم اعلام کرد که تحقیقات داخلی در خصوص ابعاد شکست امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی در روز ۷ اکتبر طی روزهای آینده آغاز خواهد شد.

بر اساس گزارش این منبع نظامی، تحقیقات شامل تمامی یگان‌های ارتش خواهد یود و سه ماه زمان خواهد برد.

کمیته تحقیق برای بررسی شکست هفتم اکتبر یکی از موارد اختلافی در میان سرکردگان رژیم صهیونیستی است و آغاز به کار آن می تواند سطح اختلافات در کابینه اسراییل را افزایش دهد. هالوی این کمیته را از میان فرماندهان نظامی سابق به ریاست شائول موفاز رییس سابق ستاد ارتش تشکیل داد، اما برای تشکیل این کمیته هیچ هماهنگی را با نتانیاهو و گالانت انجام نداد.

تشکیل این کمیته باعث خشم نتانیاهو و حامیان وی شده و آنها در جلسه کابینه سیاسی امنیتی رژیم صهیونیستی به انتقاد تند از هالیوی پرداختند، نتانیاهو در این مشاجرات هیچ مداخله‌ای نکرد، اما گالانت به دفاع از هالوی پرداخت.

نتانیاهو به خوبی از خطرات تشکیل این کمیته بر آینده سیاسی خود اطلاع دارد و می‌داند که کمیته مذکور به احتمال فراوان او و دیگر فرماندهان نهادهای نظامی و امنیتی را مسوول شکست در ۷ اکتبر معرفی کرده و خواستار استعفای آنها خواهد شد.

ناراحتی نتانیاهو از این کمیته بنا به دو دلیل است، اول ساختار کمیته است، چرا که موفاز به عنوان رییس این کمیته خصومت زیادی با نتانیاهو دارد و دوم زمان‌بندی تشکیل کمیته است زیرا آن در شرایطی تشکیل شده که هنوز جنگ به پایان نرسیده است.