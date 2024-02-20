به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد ملی نخبگان، پیرو انتشار خبر همکاری پلیس گذرنامه با بنیاد ملی نخبگان و ایجاد برخی سوءبرداشت‌ها، بنیاد ملی نخبگان در راستای تنویر افکار عمومی و به ویژه جامعه نخبگانی کشور، اطلاعیه‌ای در خصوص نحوه خدمت‌رسانی پلیس گذرنامه به نخبگان ایرانی صادر کرد.

در متن این اطلاعیه آمده است:

بنیاد ملی نخبگان در طول سال‌ها فعالیت خود، همواره حامی استعدادهای برتر و نخبگان عزیز ایران اسلامی بوده است.

این بنیاد با استناد بر سند راهبردی کشور در امور نخبگان و رسالت ذاتی خود که شناسایی، هدایت و حمایت از اجتماع نخبگانی کشور است، بر خود واجب می‌داند، با ایجاد بسترهای لازم در تعامل و همکاری با سایر نهادها و دستگاه‌های اجرایی و نظارتی کشور، شرایط تسهیل امور و اثرگذاری نخبگان در کشور را در حوزه‌های مختلف فراهم آورد.

این بنیاد همچنین با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست‌جمهوری برنامه‌های متعددی را طی سال‌های گذشته برای حمایت از نخبگان ایرانی خارج از کشور طراحی و اجرا کرده است.

در همین خصوص و در راستای جلوگیری از سوءاستفاده افراد سودجو و صیانت از حقوق مادی و معنوی نخبگان و همچنین در پی دستور رئیس جمهور مبنی بر «ضرورت تسهیل امور ورود و خروج و صدور روادید برای استعدادهای برتر و نخبگان» و به منظور تقویت دیپلماسی علمی و همکاری‌های بین‌المللی در ساحت‌های گوناگون نخبگی، همکاری با پلیس گذرنامه در قالب خدمت‌رسانی پلیس به جامعه نخبگانی و تسهیل امور در چارچوب‌های قانونی در دستور کار بنیاد ملی نخبگان قرار گرفته است.

این برنامه، تلاشی است در ادامه فعالیت‌های بنیاد در ایجاد بسترهای حمایتی از نخبگان مقیم و غیر مقیم وطن‌دوست ایرانی که در هر گوشه از جهان وظیفه خطیر پیشرانی در پیشرفت ایران و سرافرازی میهن‌شان را برعهده دارند.

همچنین، برنامه‌های آتی بنیاد در عرصه‌های ملی و بین‌المللی در همکاری با نخبگان ایرانی داخل و خارج از کشور و حمایت از نخبگان غیر ایرانی، از طریق وب‌گاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان به آدرس bmn.ir اطلاع‌رسانی خواهد شد.

بنیاد ملی نخبگان، توفیقات روزافزون نخبگان ایرانی را در اقصی نقاط جهان آرزومند است.