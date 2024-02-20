به گزارش خبرنگار مهر، در دور برگشت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا امروز دو دیدار در منطقه شرق آسیا برگزار شد و تیم‌های «چونبوک موتورز» کره جنوبی و «شاندونگ تایشان» چین راهی یک چهارم نهایی شدند.

در نخستین دیدار تیم فوتبال شاندونگ تایشان چین از ساعت ۱۱:۳۰ میهمان کاوازاکی ژاپن بود که این دیدار در پایان با نتیجه ۴ بر ۲ به سود شاندونگ تایشان به پایان رسید. دیدار رفت این دو تیم با نتیجه ۳ بر ۲ به سود کاوازاکی به پایان رسیده بود. به این ترتیب در مجموع دو دیدار رفت و برگشت تیم شاندونگ موفق شد با نتیجه ۶ بر ۵ به پیروزی برسد و راهی یک چهارم نهایی شود.

در دومین دیدار هم از ساعت ۱۳:۳۰ تیم‌های «پوهانگ استیلرز» و «چونبوک موتورز» از کره جنوبی برابر هم صف آرایی کردند که این دیدار در پایان با تساوی یک به یک به پایان رسید. در دیدار رفت تیم «چونبوک موتورز» موفق شده بود با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی برسد و در مجموع با نتیجه ۳ بر یک به مرحله یک چهارم نهایی صعود کند.