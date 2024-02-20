به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از کتاب «خبر» نوشته یونس شکرخواه امروز سهشنبه اول اسفند در بیستوچهارمین نمایشگاه رسانههای ایران برگزار شد.
اینکتاب توسط انتشارات دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانه منتشر شده است.
شکرخواه در مراسم رونمایی از «خبر» گفت: کتاب «خبر» برای سومینبار ویراستاری شده تا در کار خبر و اطلاعرسانی یادمان نرود که فقط درباره خبر حرف میزنیم. در اینکتاب به چرایی خبر پاسخ دادم چون این کتاب پایههای فلسفی دارد و در کنار تکنیک قرارگرفته است.
وی افزود: مخاطبان در خبرنویسی مدرن نهتنها از خبر مطلع میشوند بلکه میتوانند با محتوا تعامل کنند. این شامل ارسال نظرات، به اشتراکگذاری خبرها، و ایجاد بحثها در فضای مجازی میشود. در اینشکل خبرنویسان باید توانایی بهروزرسانی مداوم خبرها را داشته باشند. چون اطلاعات در دنیای دیجیتال بهسرعت تغییر میکند، خبرنویسان مسؤول بهروزرسانی خبرها و اطلاعات بهموقع هستند.
ایناستاد روزنامهنگاری در ادامه گفت: خبر را باید کوتاه نوشت؛ حتی اگر به خبر طولانی نیاز مبرمی داشته باشیم. این یکی از نکاتی است که در اینکتاب بر آنها تأکید شده است. موضوعی که در روزنامهنگاری دنیا نیز مورد تأکید است، این است که طبق پژوهشهای جهانی که توسط رسانهها معتبر دنیا تهیه شدهاند، بیش از نیمی از مخاطبان رسانههای مکتوب تنها تا ۵٠٠ کلمه گزارشهای خبری را مطالعه میکنند.
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