تظاهرات گسترده در مقابل دادگاه عالی لندن در حمایت از آسانژ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نووستی، تظاهرات گسترده‌ای در حمایت از جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی‌لیکس، همزمان با آغاز جلسات دادگاه عالی برای بررسی درخواست‌های دادگاه‌های پایین‌تر بریتانیا علیه تصمیم استرداد او به ایالات متحده برگزار شد.

دولت بریتانیا پیش از این فهرستی از اتهامات و پرونده‌ها را برای رسیدگی به دادگاه عالی ارجاع داده بود. دادگاه نیز از امروز سه شنبه جلسات رسیدگی را به مدت دو روز آغاز خواهد کرد و طی آن تعیین خواهد کرد که آیا آسانژ فرصت درخواست تجدید نظر در مورد تصمیم دادگاه برای استرداد او به ایالات متحده را خواهد داشت یا خیر.

یکی از سخنرانان در این تجمع گفت که پرونده آسانژ «مهمترین پرونده آزادی مطبوعات در قرن بیست و یکم است و ما می‌خواهیم دادگاه بفهمد که اکثریت مردم در این کشور معتقدند که یک روزنامه نگار نباید به زندان بیفتد زیرا او حقیقت را می‌گوید.»

«تیم داوسون»، رئیس سابق اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران بریتانیا و همچنین جرمی کوربین، رهبر سابق حزب کارگر بریتانیا، در این مراسم شرکت خواهند کرد.

آسانژ با ۱۸ اتهام جنایی روبرو است که می‌تواند او را تا ۱۷۵ سال زندانی کند. یکی از آخرین گزینه‌ها برای جلوگیری از انتقال وی به ایالات متحده ممکن است شکایت به دادگاه حقوق بشر اروپا باشد.

این روزنامه‌نگار استرالیایی در سال ۲۰۰۶ به شهرت رسید. در آن زمان او وب‌سایت ویکی لیکس را برای انتشار اسناد محرمانه تأسیس کرد. در سال ۲۰۱۰ فیلم‌های ویدئویی محرمانه‌ای از ارتش آمریکا منتشر کرد که نشان می‌داد چگونه حداقل ۱۸ غیرنظامی پس از حمله به یک هلیکوپتر آمریکایی در بغداد کشته شدند. از سال ۲۰۰۷. تا سال ۲۰۱۰، این سایت ۲۵۰۰۰۰ سند دیپلماتیک ایالات متحده را منتشر کرد.

در ژوئن ۲۰۲۲، پریتی پاتل، وزیر کشور وقت بریتانیا، پس از رسیدگی به پرونده توسط دادگاه وست مینستر و دادگاه عالی لندن، با استرداد آسانژ به ایالات متحده موافقت کرد. دادگاه‌های بریتانیا استرداد آسانژ را ظالمانه یا ناعادلانه ندانستند.

در ژوئن ۲۰۲۳، آسانژ آخرین درخواست تجدیدنظر را به دادگاه عالی لندن ارائه داد تا تصمیم قاضی جاناتان سویفت را به چالش بکشد، که درخواست تجدیدنظر وکیل روزنامه‌نگار علیه حکم استرداد او در هر هشت مورد را رد کرد.