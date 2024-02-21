دومین روز تظاهرات حامیان آسانژ در لندن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه اسکای نیوز، حامیان «جولیان آسانژ» بنیانگذار ویکی لیکس، برای دومین روز متوالی در مقابل دیوان عالی دادگستری لندن تظاهرات برگزار کردند.

تظاهرکنندگان پوسترهایی را در دست دارند که خواهان آزادی آسانژ و عدم استرداد او به آمریکا هستند.

دیروز هم تظاهرات گسترده‌ای در حمایت از جولیان آسانژ و همزمان با آغاز جلسات دادگاه عالی برای بررسی درخواست‌های مربوط به استرداد او به آمریکا برگزار شد. دولت انگلیس پیش از این فهرستی از اتهامات و پرونده‌ها را برای رسیدگی به دادگاه عالی ارجاع داده بود. دادگاه از روز سه شنبه جلسات رسیدگی را به مدت دو روز آغاز کرد و طی آن تعیین خواهد کرد که آیا آسانژ فرصت درخواست تجدید نظر در مورد تصمیم دادگاه برای استرداد او به آمریکا را خواهد داشت یا خیر.

آسانژ با ۱۸ اتهام جنایی روبرو است که می‌تواند او را تا ۱۷۵ سال زندانی کند. یکی از آخرین گزینه‌ها برای جلوگیری از انتقال وی به آمریکا ممکن است شکایت به دادگاه حقوق بشر اروپا باشد.

این روزنامه‌نگار استرالیایی در سال ۲۰۰۶ به شهرت رسید. در آن زمان او وب‌سایت ویکی لیکس را برای انتشار اسناد محرمانه تأسیس کرد. در سال ۲۰۱۰ فیلم‌های ویدئویی محرمانه‌ای از ارتش آمریکا منتشر کرد که نشان می‌داد چگونه حداقل ۱۸ غیرنظامی پس از حمله به یک هلیکوپتر آمریکایی در بغداد کشته شدند. از سال ۲۰۰۷. تا سال ۲۰۱۰، این سایت ۲۵۰۰۰۰ سند دیپلماتیک آمریکا را منتشر کرد.