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۱ اسفند ۱۴۰۲، ۲۱:۱۵

مدیرکل امور زنان و خانواده وزارت کشور:

قوانین خوبی در زمینه حمایت از جوانی جمعیت تدوین شده است

قوانین خوبی در زمینه حمایت از جوانی جمعیت تدوین شده است

بوشهر- مدیرکل امور زنان و خانواده وزارت کشور گفت: قوانین خوبی در زمینه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تدوین شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، زینب اختری بعد از ظهر سه شنبه در نشست گام چهارم رویداد تحول‌آفرین راهبری بحران جمعیت که در منطقه ویژه پارس برگزار شد، با بیان اینکه خانواده و جوانی جمعیت به عنوان مهمترین مسئله کشور برعهده بانوان قرار داده شده است، اظهار داشت: تاکنون نشست‌های فصلی مهمی برگزار شده و در هر فصل موارد، مشکلات و راهکارهای مربوط به این حوزه بررسی شد.

وی با اشاره به هم‌افزایی صورت گرفته در این نشست‌ها خاطرنشان کرد: نتایج خوبی از این نشست‌ها در حوزه‌های ازدواج، فرزند آوری و پیشگیری از سقط جنین گرفته شده است.

اختری به ابلاغ قانون جوانی جمعیت از سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: بخشی از موارد قانونی که وجود داشت پیگیری و به استانداری‌ها سپرده شد.

مدیرکل امور زنان و خانواده وزارت کشور با بیان اینکه قوانین خوبی در این زمینه تدوین شده است، افزود: قوانینی در حوزه حکمرانی استان‌ها داشتیم که اعتقاد داریم باید آن را به لایه‌های پایین‌تر تا سطح شهرستان‌ها، روستاها و حتی محلات منتقل کنیم.

وی گام چهارم را عبور از حکمرانی استانی به حکمرانی شهرستانی دانست و تصریح کرد: با این اتفاق مهم فرمانداران فعال می‌شوند و کنشگران مردمی فعال در این حوزه شناسایی و آموزش می‌بینند تا دستشان برای اقناع‌سازی محتوایی پر باشد.

وی همچنین از بسته‌های حمایتی توسط دولت برای مردم خبر داد و اضافه کرد: دولت سعی دارد با این بسته‌های حمایتی مردم را وارد میدان کرده و مسئله را حل کند.

مدیرکل امور زنان و خانواده وزارت کشور در مورد تکلیف استان‌ها در این زمینه اظهار داشت: تکلیفی که برای حکمرانی استان‌ها در نظر گرفته شده است حمایت، تسهیل‌گری و رفع موانع برای مجموعه‌های مردمی حاضر در میدان است.

اختری در پایان از مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس در میزبانی از برگزاری این نشست در راستای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت قدردانی کرد.

کد مطلب 6033218

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