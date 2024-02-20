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۱ اسفند ۱۴۰۲، ۲۳:۲۳

همایش «طرحی نو برای اقتصاد ایران» در قم برگزار می شود

همایش «طرحی نو برای اقتصاد ایران» در قم برگزار می شود

قم- همایش «طرحی نو برای اقتصاد ایران؛ نقشه راه اقتصاد اسلامی برای مجلس دوازدهم» از سوی انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش «طرحی نو برای اقتصاد ایران؛ نقشه راه اقتصاد اسلامی برای مجلس دوازدهم» از سوی انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه با همکاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی و سایر مراکز علمی برگزار می شود.

در این همایش حجت اسلام حسن آقانظری، سیدحسین میرمعزی، سیدکاظم رجایی، احمدعلی یوسفی، محمدرضا فلاح و آقایان دکتر حسین صمصامی، رسول بخشی، سیدمهدی زریباف، و محمدجواد توکلی سخنرانی خواهند کرد.

قانونگذاری بر اساس اصول اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی، فاصله گرفتن از اقتصاد تقلیدی و نسخه های عاریتی اقتصاد نئولیبرالی، اولویت بخشی به عدالت و توازن اجتماعی و مقابله با فساد، سود آورسازی تولید و افزایش هزینه دلالی و سفته بازی، جنبش حذف ربا، دلارزدایی از اقتصاد کشور، تثبیت نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی، متنوع سازی سبد انرژی، مردمی سازی مسکن، مردمی سازی ثروت‌های عمومی (انفال)،مقابله با کوچک‌سازی و گران سازی سفره مردم، مقابله با رانت خلق پول بانکی، شفافیت و عدالت در نظام مالیاتی حمایتی، اصلاح ساختار برنامه‌ریزی و بودجه ریزی، تقویت توان داخلی خودروسازی بجای گسترش واردات خودروزمان از محورهای این همایش است.

همایش «طرحی نو برای اقتصاد ایران؛ نقشه راه اقتصاد اسلامی برای مجلس دوازدهم» روز پنجشنبه ۳ اسفند از ساعت ۸:۳۰ صبح در سالن همایش سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برگزار می شود.

همایش «طرحی نو برای اقتصاد ایران» در قم برگزار می شود

کد مطلب 6033311

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