تاثیر ویتامین B۳ در کاهش خطر مرگ ناشی از کبدچرب غیرالکلی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیکال نیوز، تحقیقات اخیر نشان داده است که افزایش سطح نیاسین یا ویتامین B۳ می‌تواند میزان کلی مرگ و میر و مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی را در گروهی از افراد مبتلا به بیماری کبد چرب غیر الکلی کاهش دهد.

تعداد افراد مبتلا به بیماری کبد چرب غیر الکلی در سال‌های اخیر رو به افزایش بوده است و شیوع تخمینی آن در سراسر جهان ۳۲.۴ درصد است.

بیماری کبد چرب غیر الکلی وضعیتی است که با تجمع اولیه بی ضرر چربی در کبد شروع می‌شود. با پیشرفت این بیماری، این تجمع چربی می‌تواند به کبد آسیب برساند، کبدی که مسئول فیلتر کردن خون و انجام برخی از فرآیندهای متابولیک مهم است.

این بیماری می‌تواند باعث فیبروز کبدی شود یعنی تشکیل بافت اسکار که خود نوعی آسیب است. همچنین خطر استئاتوهپاتیت غیر الکلی وجود دارد که زمانی رخ می‌دهد که کبد ملتهب می‌شود.

گروهی از محققان دانشگاه سان یات سن چین اخیراً یک مطالعه گروهی بزرگ را منتشر کردند که به بررسی تأثیر مصرف نیاسین (ویتامین B۳) بر علت مرگ در افراد مبتلا به بیماری کبد چرب غیرالکلی می‌پردازد.

داده‌های ۴۳۱۵ بزرگسال ۲۰ ساله یا بالاتر مبتلا به بیماری کبد چرب غیرالکلی از نظرسنجی ملی سلامت و تغذیه که بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۸ انجام شده بود، استخراج شد.

در مجموع ۵۶۶ مورد مرگ و میر طی یک دوره پیگیری ۸.۸ ساله ثبت شد که از این تعداد ۱۹۷ مورد به بیماری قلبی عروقی نسبت داده شد.

به نظر می‌رسد شرکت‌کنندگانی که بیشترین مصرف روزانه نیاسین را داشتند- بیش از ۲۶.۷ میلی‌گرم- در مقایسه با شرکت‌کنندگانی که روزانه ۱۸.۴ میلی گرم یا کمتر نیاسین دریافت می‌کردند، ۳۰ درصد کمتر در معرض خطر مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی و ۳۵ درصد کمتر در معرض خطر مرگ و میر ناشی از همه علل بودند.

نویسندگان مطالعه پیشنهاد کردند که نتایج آنها از این ایده حمایت می‌کند که ۲۰ میلی گرم نیاسین در روز برای افراد مبتلا به بیماری کبد چرب غیرالکلی مفید است.

به گفته محققان، افراد به ندرت دچار کمبود این ویتامین می‌شوند زیرا در بسیاری از غذاها از جمله گوشت، ماهی، برنج قهوه‌ای، موز و غذاهای غنی شده یافت می‌شود.

تحقیقات نشان داده است که نیاسین می‌تواند عملکرد عضلات را در انسان بهبود بخشد. مطالعات حیوانی نشان داده است که این فایده می‌تواند به این دلیل باشد که نیاسین پیش ساز نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید (NAD) و نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید فسفات (NADP) است. این دو کوآنزیم برای تعدادی از مسیرهای متابولیک از جمله متابولیسم انرژی و اکسیداسیون ضروری هستند.