نقش پلیس پیشگیری در جلب رضایت مردم/ضرورت افزایش کارآمدی کلانتریها

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین همایش سراسری رؤسای پلیس پیشگیری استان‌های سراسر کشور (وبینار) با حضور سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور در ستاد فرماندهی برگزار شد.

سردار احمدرضا رادان، در این همایش از پلیس پیشگیری به عنوان محل عزت بخشیدن به کل انتظامی کشور یاد کرد و گفت: روزانه حدود ۸۸ هزار وظیفه و مأموریت در کلانتری و پاسگاه‌ها در حال انجام است که اگر فقط هر مورد یک مخاطب داشته باشد یعنی حجم وسیعی از مخاطبان روزانه در رویارویی مستقیم خاص این پلیس هستند.

وی با تاکید بر رفتار مناسب با مراجعه کنندگان، تصریح کرد: استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود درون و برون سازمانی و بررسی روند کار در مسیر امنیت آفرینی و بهبود عملکرد، نقش مهمی ایفا می‌کند.

فرمانده کل انتظامی کشور هدف اصلی از بهبود فرآیندها را برای کارآمدتر شدن کلانتری‌ها دانست و خاطر نشان کرد: پلیس پیشگیری به عنوان لبه جلویی تماس فراجا با مردم در جلب رضایت و افزایش رضایتمندی مردم بسیار مهم بوده و از این منظر باید با دقت نظر عمل شود و به همین دلیل است که همواره بهترین‌ها برای کلانتری و پاسگاه‌ها انتخاب می‌شوند.

در این همایش سردار علی مؤیدی رئیس پلیس پیشگیری فراجا گزارشی از عملکرد این پلیس ارائه و بر نگاه علمی و حرفه‌ای در پیشبرد موفقیت‌آمیز مأموریت‌های محوله تاکید کرد.