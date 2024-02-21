به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، سم مندس کارگردان بریتانیایی قصد دارد ۴ فیلم جداگانه بسازد که در هر یک از آنها زندگی و دیدگاههای یکی از اعضای گروه بیتلز را تصویر کند. برمبنای یک بیانیه مطبوعاتی، این فیلمها داستان شگفتانگیز بزرگترین گروه تاریخ را که جداییشان در سال ۱۹۷۰ رخ داد، روایت میکنند.
پل مککارتنی، رینگو استار و خانوادههای جان لنون و جورج هریسون فقید، حقوق کامل داستان زندگی و موسیقی آنها را برای فیلمنامهها به مندس واگذار کردهاند.
مندس، فیلمساز نامزد اسکار برای درام «زیبایی آمریکایی» گفت: مفتخرم داستان بزرگترین گروه موسیقی تمام دوران را تعریف کنم و هیجان زده هستم که مفهوم سفر در سینما را به چالش بکشم.
سونی پیکچرز اینترتینمنت تامین مالی و توزیع هر ۴ فیلم را برای اکران در سال ۲۰۲۷ برعهده دارد. استودیو قول داده این استراتژی ابتکاری و پیشگامانه باشد.
هرچند نمایش هر ۴ فیلم در یک سال خطرناک خواهد بود، اما از آنجا که محبوبیت فیلمهای مربوط به موسیقی در باکس آفیس افزایش یافته این کار محتمل به نظر می رسد. «الویس» باز لورمن و «باب مارلی: یک عشق» از پارامونت بیش از حدی که انتظار میرفت، موفق ظاهر شدند.
چندین فیلم دیگر درباره چهرههای شاخص دنیای موسیقی در دست ساخت است. آنتوان فوکوا در حال تبدیل داستان زندگی مایکل جکسون به یک فیلم سینمایی است و با تمرکز بر امی واینهاوس یک فیلم بیوگرافی ساخته می شود و ریدلی اسکات هم در حال مذاکره برای کارگردانی فیلمی درباره گروه «بیجیز» است.
مندس علاوه بر کارگردانی، در کنار شریک خود در نیل استریت پروداکشنز، تهیه کننده فیلمها هم خواهد بود.
این اولین باری است که گروه بیتلز از یک فیلمنامه حمایت کامل میکند. این گروه سوژه چندین فیلم مستند از جمله فیلم «Let It Be» در دهه ۱۹۷۰ بود که داستان فروپاشی گروه را نشان میداد و همچنین فیلم مستندی از پیتر جکسون که ساخت آلبوم آنها را تصویر کرد.
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