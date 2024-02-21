به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، جمعیت هلال احمر فلسطین در غزه با صدور بیانیهای اعلام کرد که رژیم صهیونیستی کاروانهای انسانی اعزام شده به غزه را هدف قرار میدهد و مانع از ورود آنها به غزه از طریق گذرگاه رفح میشود.
این بیانیه تصریح کرد که این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که ۴۰۰ هزار نفر در شمال غزه در نتیجه گرسنگی با مرگ دست و پنجه نرم میکنند.
هلال احمر با اشاره به اینکه گرسنگی واقعی در غزه موج میزند، خواستار مداخله فوری جامعه بینالملل در این زمینه شد.
این بیانیه از سازمانهای بینالمللی خواسته است تا کمکهای خود را به ویژه برای مناطق شمالی غزه بیشتر کنند.
در همین رابطه برنامه جهانی غذا دیشب اعلام کرد که تحویل کمکهای غذایی به شمال غزه را، تا زمانی که شرایط در این منطقه اجازه توزیع امن را بدهد، متوقف میکند.
این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد، که در رم مستقر است، در بیانیه خود می افزاید: تصمیم برای توقف تحویل کمک به شمال نوار غزه به سادگی گرفته نشده است، زیرا میدانیم که این بدان معناست که وضعیت در آنجا بدتر خواهد شد و افراد بیشتری در معرض خطر مرگ از گرسنگی هستند.
سازمان بهداشت جهانی و صندوق کودکان سازمان ملل «یونیسف» دوشنبه اعلام کردند که غذا و آب سالم بهطور باورنکردنی در غزه کمیاب است و بیماریها در این منطقه شایع شده است. موضوعی که منجر به افزایش سوء تغذیه حاد در غزه شده است.
مدیر بخش اطلاعرسانی صندوق کودکان ملل متحد یونیسف در منطقه خاورمیانه هم اعلام کرد که هفتههاست کمکی وارد منطقههای شمالی نوار غزه نشده است. وی افزود: ۹۰ درصد کودکان نوار غزه دچار سوءتغذیه شدهاند. توقف کشتار کودکان نیازمند برقراری آتشبس است.
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