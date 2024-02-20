به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، برنامه جهانی غذا از امروز امدادرسانی به فلسطینان شمال غزه را متوقف کرد.
برنامه جهانی غذا روز سهشنبه اعلام کرد که تحویل کمکهای غذایی به شمال غزه را، تا زمانی که شرایط در این منطقه اجازه توزیع امن را بدهد، متوقف میکند.
این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد، که در رم مستقر است، در بیانیهای اعلام کرد که تصمیم برای توقف تحویل کمک به شمال نوار غزه به سادگی گرفته نشده است، زیرا میدانیم که این بدان معناست که وضعیت در آنجا بدتر خواهد شد و افراد بیشتری در معرض خطر مرگ از گرسنگی هستند.
سازمان بهداشت جهانی و صندوق کودکان سازمان ملل «یونیسف» هم روز دوشنبه اعلام کردند که غذا و آب سالم بهطور باورنکردنی در غزه کمیاب است و بیماریها در این منطقه شایع شده است. موضوعی که منجر به افزایش سو تغذیه حاددر غزه شده است.
مدیر بخش اطلاعرسانی صندوق کودکان ملل متحد یونیسف در منطقه خاورمیانه هم اعلام کرد که هفتههاست کمکی وارد منطقههای شمالی نوار غزه نشده است.
وی افزود: ۹۰ درصد کودکان نوار غزه دچار سوءتغذیه شدهاند. توقف کشتار کودکان نیازمند برقراری آتشبس انساندوستانه است.
*یوسف کامیاب پور
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