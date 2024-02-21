به گزارش خبرنگار مستقر در غرفه خبرگزاری مهر، نمایشگاه رسانه‌های ایران در محل مصلی تهران برپا شده و تا امروز بازدیدکنندگان فرصت دارند از آن دیدن کنند. در این نمایشگاه رسانه‌های مختلف غرفه دارند. ارگان‌های دولتی و نیمه دولتی که رسانه‌ای در اختیار دارند یا در حوزه اطلاع رسانی فعالیت می‌کنند نیز تلاش کرده‌اند در این برنامه به معرفی فعالیت‌های خود بپردازند.

در این میان روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری تهران نیز در نمایشگاه شرکت کرده است. بخشی از این غرفه شامل ویترین شیشه‌ای است که در آن آثاری به نمایش گذاشته و یادآور یک ویترین موزه‌ای است.

در این محفظه لباس یکی از آتش نشانان در حادثه پلاسکو که سال ۹۵ در گذشته به نمایش درآمده است.

همچنین صفحاتی از نشریه بلدیه به عنوان نخستین جریده مدیریت شهری نیز در این بخش قابل بازدید است. این نشریه به ارائه گزارش‌های آماری دقیق نهادها، صورت جلسات شهرداری و ابلاغ اعلانیه ها می‌پردازد. این نشریه در سال ۱۳۰۰ منتشر شده است. نمونه اعلانیه دیگر نمایش داده شده درباره نرخ مایحتاج عمومی و خدمات شهری در سال ۱۳۲۸ است.

اما شهرداری تهران تعدادی از دوربین‌های فیلمبرداری و عکاسی روابط عمومی خود را که از سال ۵۲ تا ۵۹ استفاده می شده نیز به نمایش گذاشته است.

نشان سندیکای رفتگران و کارگران شهدای سال ۵۶ و پلاک فلزی نشان رفتگر در سال ۱۳۳۱ بخش دیگر آثار موزه‌ای و قابل توجه غرفه شهرداری در نمایشگاه رسانه‌های ایران است.