  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۱۱

اقتصاد، مساله مهم کشور است

اقتصاد، مساله مهم کشور است

دبیر کل مجمع کارآفرینان ایران گفت: مسایل اقتصادی در کشور حرف اول است زیرا کشور با اقتصاد درست رشد و توسعه پیدا می‌کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی مهر مستقر در نمایشگاه رسانه‌های ایران؛ حمیدرضا غزنوی دبیر کل مجمع کارآفرینان ایران در سومین روز نمایشگاه از غرفه مهر بازدید کرد.

حمیدرضا غزنوی دبیر کل مجمع کارآفرینان ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی مهر با بیان اینکه کارآفرینی در حقیقت بخش خصوصی است، گفت: فرصت و فضاهایی در بعضی از مواقع در کشور رخ می‌دهد که کارآفرینان شخصاً از این موقعیت ها به نفع اقتصاد کشور استفاده می‌کنند.

دبیر کل مجمع کارآفرینان ایران در ادامه تاکید کرد: سیاستی که بخواهد کارآفرینان را گسترش دهد تا به امروز وجود نداشته و اولین مسئله هر کشور، اقتصاد آن کشور خواهد بود؛ همچنین رهبر معظم انقلاب نیز در شعارهای سال خود به مسائل اقتصادی نگاه ویژه‌تری دارند.

وی تصریح کرد: در حوزه اقتصاد کشاورزی، به دلیل وجود خشکسالی‌های پی در پی امکان رشد در این حوزه وجود ندارد.

کد مطلب 6033507
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ناشناس IR ۱۰:۱۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      0 0
      پاسخ
      جدی میفرمایید؟ بیش از یک قرن است دنیا، رونق بورس را برابر رونق اقتصاد می داند آنوقت تیم اقتصادی دولت، که از همه دنیا بیشتر می داند، از راه نرسیده بورس را قمارخانه دانسته و چیزی نمانده که آنرا نابود کند، آنوقت انتظار رشد اقتصادی دارید؟
    • علی IR ۲۲:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      0 0
      پاسخ
      از لحاظ جایگاه اقتصادی نباید از کشور های منطقه از جمله عربستان و قزاقستان عقب بیفتیم وگرنه در آینده نزدیک کشورهای منطقه با پشتوانه قدرت اقتصادی خود بر ما حاکم خواهند شد و ایران حوزه نفوذ و تاثیر گذاری خود در منطقه را از دست خواهد داد و پیشبرد سیاست خارجی نیز با چالش های جدی مواجه خواهد کرد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها