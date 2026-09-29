صنعا خواستار فشار جامعه جهانی به عربستان برای رفع محاصره یمن شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، وزارت امور خارجه یمن اعلام کرد که به دنبال حمله عربستان به بازار مرکزی تعز در منطقه «مفرق ماویه»، بر اساس آمار اولیه، ۴۷ غیرنظامی کشته و زخمی شدند.

وزارت امور خارجه یمن همچنین اعلام کرد: یادداشت‌هایی درباره جنایت هدف قرار دادن بازار مرکزی تعز» برای سازمان ملل متحد، شورای امنیت، اتحادیه‌های اروپا و آفریقا ارسال کرده است.

این وزارتخانه هدف قرار دادن اماکن و بازارهای غیرنظامی را «نقض آشکار حقوق بین‌الملل بشردوستانه» و ادامه جنایاتی دانست که به گفته آن، عربستان سعودی طی ۱۲ سال گذشته انجام داده است.

وزارت امور خارجه یمن از جامعه جهانی خواست به عربستان برای توقف هدف قرار دادن غیرنظامیان، پایان دادن به تجاوز و رفع محاصره یمن فشار وارد کند.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد جامعه جهانی در قبال سکوت در برابر جنایات جنگی در یمن، مسئولیت قانونی و اخلاقی دارد.

وزارت امور خارجه یمن در پایان تأکید کرد این کشور بر اساس تمامی قوانین و منشورهای بین‌المللی، حق مشروع دفاع از خود و مقابله با اقدامات خصمانه را دارد.