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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۵۳

معاون استانداری هرمزگان:

شرکت در انتخابات مانند فرهنگ ایثار و شهادت ستودنی است

شرکت در انتخابات مانند فرهنگ ایثار و شهادت ستودنی است

بندرعباس- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: شرکت در انتخابات همانند فرهنگ ایثار و شهادت در راه حفظ ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب ارزشمند و ستودنی است.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان کامرانی شامگاه سه شنبه در یادواره شهدای امدادگر استان با حضور حجت الاسلام معزی نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر کشور، با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهیدان به ویژه شهدای سرافراز امدادگر عنوان کرد: رشد، بالندگی، توسعه و آبادانی ایران اسلامی مرهون جان فشانی‌های شهدا، ایثارگران، جانبازان، رزمندگان و خانواده‌های معظم آنها است.

وی افزود: شهدا مظهر استقامت و صبوری ملت ایران در برابر ظلم و تجاوزگری مستکبران هستند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، تصریح کرد: امنیت و آرامش کشور مرهون شهدا است که زمینه ساز اعتلای ایران اسلامی شده است.

وی با اشاره به حماسه حضور مردم در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن، خاطرنشان کرد: حضور گسترده اقشار مختلف مردم در شهرها و روستاها در گرامیداشت ۴۵ سالگی انقلاب رویدادی بی نظیر در پاسداشت ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران بود.

کامرانی در همین خصوص، اظهار داشت: مردم کشور و استان هرمزگان با حضور حماسی خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن برگ دیگری در تاریخ افتخارات کشور ثبت کردند.

وی در همین خصوص، گفت: دشمنان در سال‌های اخیر با جنگ رسانه‌ای خود القا می‌کردند که جمهوری اسلامی ایران چهل سالگی خود را نخواهد دید ولی با لطف خداوند و رهبری داهیانه مقام معظم رهبری مردم بصیر ایران ۴۵ سالکی انقلاب را جشن گرفتند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، با اشاره به جنایت‌های رژیم سفاک صهیونیستی، افزود: صهیونیست‌ها با انجام وحشی‌گری علیه مردم مظلوم و بی دفاع غزه و کشتار بی رحمانه هزاران زن و کودک فلسطینی زمینه اضمحلال و نابودی خود را بیش از پیش مهیا کرد.

وی تصریح کرد: رژیمی که در غزه ماشین کشتار با حمایت‌های همه جانبه کشورهای غربی و انفعال دولت‌های اسلامی به راه انداخته است قطعاً در معرض نابودی قرار دارد.

کامرانی با اشاره به صلابت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های بین المللی، خاطرنشان کرد: وحدت و همدلی بی نظیر مردم ایران و برخورداری کشور از رهبری فرزانه و مدبر عامل اقتدار و صلابت ایران اسلامی در عرصه جهانی است.

وی با اشاره به در پیش بودن رویداد بزرگ انتخابات، خاطرنشان کرد: حضور پرشور و با صلابت ملت بصیر ایران در انتخابات یازده اسفند بر اقتدار و قدرت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در عرصه جهانی بیش از پیش خواهد افزود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، گفت: ارزش حضور در پای صندوق رأی همانند فرهنگ ایثار و شهادت و از خودگذشتگی شهدا قدرت افزا و ارزشمند است و برای جلوگیری از هدر رفتن خون پاک شهدا حضور در پای صندوق رأی ضروری است.

در پایان این آئین از خانواده معظم شهدای امدادگر استان هرمزگان تجلیل شد.

کد مطلب 6033583

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