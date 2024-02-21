به گزارش خبرگزاری مهر، «سردار محمد زهرایی» رییس سازمان بسیج سازندگی کشور، به مناسبت نامگذاری ۱۳ شهریور، به عنوان روز حرکت‌های جهادی اظهار داشت: حرکت‌های جهادی، به عنوان اصیل‌ترین و پویاترین جریان مردمی کشور، گام‌های مؤثری را در طی ۲ دهه اخیر، با هدف حل نظام مسائل جامعه برداشته که برکات آن در شئون گوناگون اجتماعی قابل مشاهده است.

این جریان، نه تنها در اتفاقات و رخدادهای سال‌های اخیر، بلکه پیش از انقلاب اسلامی نیز در منظومه فکری و عملی جوانان مؤمن کشور، ظهور و بروز داشته است. وقوع زلزله غمبار شهر فردوس در سال ۱۳۴۷ و حضور خودجوش طلاب و روحانیون مشهد و همچنین راه اندازی پایگاه امداد روحانیت در شهر فردوس به همت مقام معظم رهبری در قامت یک طلبه جهادی ۲۹ ساله، برای خدمت رسانی به مردم زلزله زده فردوس، نمونه‌ای از این ایثار و اقدام جهادی دهه‌های اخیر بشمار می‌رود.

وی با بیان اینکه هم اکنون بیش از ۵۱ هزار گروه جهادی و خدمت رسان در کشور، در حال خدمت رسانی در مناطق محروم و کم برخوردار می‌باشند، خاطرنشان کرد: نقطه عطف حرکت‌های مردمی و جهادی، حضور داوطلبانه طلاب در زلزله سال ۱۳۴۷ شهر فردوس می‌باشد که سر منشأ این جریان مقدس در کشور شد و امروزه اشتیاق کم نظیر اقشار مختلف مردمی برای تشکیل گروه‌های جهادی، مرهون این رخداد عظیم است. هزاران جهادگر با تاسی از این حرکت خودجوش، در جای جای پهنه ایران اسلامی، مشغول خدمت رسانی می‌باشند.

رئیس سازمان بسیج سازندگی بیان کرد: با پیگیری‌های دفتر حفظ و نشر دفتر مقام معظم رهبری و مشارکت مسئولین محلی، تلاش برای روایت دوباره این رخداد مهم تاریخی صورت پذیرفت و به توفیق الهی سازمان بسیج سازندگی مفتخر به همراهی در این مسیر شد تا نظرها به این نقطه درخشان تاریخ معطوف گردد.

وی افزود: اقدامات متعددی در طی دو سال اخیر از سوی سازمان بسیج سازندگی برای احیا و روایت مجدد این افتخار فراموش شده صورت گرفت که می‌توان به برگزاری اولین اجلاسیه جهادگران کشور در شهر فردوس در سال گذشته، تولید چندین مستند، تهیه محصولات چند رسانه‌ای و انتشار کتاب دوباره فردوس اشاره کرد.

سردار زهرایی خاطرنشان کرد: نامگذاری ۱۳ شهریور، به عنوان روز حرکت‌های جهادی و امداد مردمی و ثبت در تقویم رسمی کشور، اتفاق بسیار بزرگ و مبارکی است که موجب تکریم و تعظیم جریان جهادی کشور می‌گردد. با اقدام شایسته شورای عالی انقلاب فرهنگی، این روز تعیین شد و بنده از دولت محترم بویژه رئیس جمهور عزیز، بواسطه این موضوع، تشکر می‌کنم. در تقویم ایران اسلامی مبدع و بنیانگذار حرکت‌های جهادی همان بزرگوار است که امروز به عنوان ولی فقیه حکیم و فرزانه، این جریان مردمی را استمرار بخشیده و حمایت و پشتیبانی نموده است.