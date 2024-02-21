همکاری نخبگان ایرانی خارج کشور با صنعت در قالب ۵۵۰ طرح فناوری

سید علی حسینی، معاون توسعه روابط علمی و سرمایه انسانی مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری با اشاره به پلتفرم «کانکت پلاس» گفت: امسال بر اساس دستور العمل جدید و پیشنهاد دکتر دهقانی اصلاحاتی وارد و مجموعه‌ای از حمایت ها در آن پررنگ تر شد. از این رو، بحث ارتباط با صنعت، تاسیس شرکت و پروژه سربازی با جدیت بیشتری در دستور کار گرفت. هدف ما در «کانتکت پلاس» بحث جذب و بازگشت نخبگان نیست بلکه طراحی سامانه ای برای همکاری با متخصصان خارج از کشور است‌.

وی افزود: البته تاکید بر همکاری به معنای نداشتن همت برای جذب نخبگان نیست و در این حوزه هم برنامه و تسهیلاتی برای نخبگانی که به کشور باز می گردند، در نظر گرفته شده است؛ از این رو، این افراد یا به عنوان هیات علمی و محقق جذب می‌شوند یا به تاسیس یک شرکت اقدام می‌کند یا در بخش‌های تحقیق و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان مشغول به کار می‌شوند.

حسینی اظهار داشت: ما در چند سال گذشته چیزی حدود ۹ هزار همکاری داشته ایم اما سه هزار و ۷۰۰ مورد جذب و بازگشت نخبگان داشته ایم.

وی با اشاره به پروژه های سربازی در این حوزه گفت: کار ویژه ای که ما امسال انجام دادیم بحث پروژه های سربازی بود، امتیاز بندی سهمیه ها و شاخصی که بنیاد نخبگان دارد، حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ امتیاز است اما ما این شاخص را به ۴۰۰ امتیاز افزایش دادیم ؛بنابراین فردی که عضو هیات علمی یکی از ۱۰۰ دانشگاه برتر دنیا است یا در ایران المپیادی و نفر برتر کنکور بوده است و در حال حاضر در خارج از کشور از یک شغل دائم برخورداراست و تنها دغدغه اش بیشتر کردن تردد خود به کشور است، مخاطب ما در این طرح خواهد بود.

وی اظهار داشت: در این راستا، امسال ۱۷۰ تا ۱۸۰ پروژه تعریف کرده ایم که همه پروژه ها لبه دانش هستند و بازخورد مثبتی هم در داخل و هم در خارج از کشور کسب کرده است. اما فارغ از پروژه سربازی همانطور که پیشتر در ابتدای بحث عنوان شد، طرح دیگری که امسال در کانکت پلاس در دستور کار داریم، امتیاز تاسیس شرکت به متخصصان ایرانی ای است که در خارج از کشور ساکن هستند، بر اساس این طرح، افرادی که در ایران شرکت ایجاد کنند و یک محصولی را توسعه دهند، حمایت های ویژه ای را دریافت خواهند کرد، مثل گرنت ۵۰۰ میلیون تومانی که باهمکاری صندوق نوآوری و شکوفایی این پروژه انجام می شود که البته از داوری سخت گیرانه تکنیکال و مالی برخوردار است.

معاون توسعه روابط علمی و سرمایه انسانی مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری افزود: در این حوزه چیزی حدود ۴۰۰ پروپوزال در این شش، هفت ماه گذشته دریافت کرده ایم که خود سیگنال مثبتی است. واقعیت این است که سامانه کانکت پلاس امروز به یک ثباتی رسیده است و تعداد پنج، شش درخواست همکاری در روز دریافت می کنیم که این عدد نسبت به سال پیش دو برابر شده است و از طریق انجمن های تخصصی ای که در اروپا هستند هم می‌کوشیم تا این برنامه را ارائه کنیم. در سویس، آلمان، اتریش، انگلیس، کانادا و آمریکا شبکه هایی داریم. دیتا بانک مشخصی هم تهیه کرده‌ایم و در مجموع ۱۲ هزار نفر در خارج از کشور با ما تعامل می کنند.

حسینی گفت: از دیگر برنامه های ما در کانکت پلاس ایجاد ارتباط میان متخصصان ایرانی خارج از کشور با بدنه صنعتی است و در این راستا، با چند شرکتی که طرح های تحقیق و توسعه را در اولویت خود دارند؛ مثل شرکت پویندگان، فناب، پارسا پلمیر، سیناژن توافق‌نامه هایی را انجام داده‌ایم تا خیلی از این متخصصان را به این شرکت ها منتقل‌کنیم و اسم این طرح را ایمپکت یعنی تاثیرگذاری گذاشته ایم؛ بدین معنا که تاثیری که این افراد در این شرکت ها می توانند داشته باشند خیلی بیشتر از دانشگاه است و از لحاظ اقتصادی هم به نفعشان خواهد بود این در حالی است که این شرکت دغدغه مالی چندانی هم ندارند و دنبال نیروهای توانمندی هستند که در حوزه بین الملل هم از تجربه کافی برخوردار باشد.

وی افزود: تا الان نزدیک ۵۵۰ طرح را تائید کرده ایم که در مدل های مختلف همکاری دارند و احتمالا تا آخر سال به حدود ۸۰۰ طرح می رسیم. در این طرح چون شبکه خوبی را از دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و شرکت ها شناسایی کرده ایم، توانسته ایم پل ارتباطی بین شرکت ها و متخصصان خارج از کشور باشیم. پستاک، فرصت مطالعاتی، استاد مدعو هم از دیگر برنامه های ما در کانکت پلاس است. بیشترین میزان همکاری مربوط به تاسیس شرکت بوده‌ و در این راستا، نزدیک به ۴۰۰ پروپوزال دریافت کرده ایم که حدود ۱۲۰ عدد از این پروپوزال ها را تائید شده و در مرخله اجرا است، بعد از آن، پستاک است و چیزی حدود ۲۰۰ پستاک تا کنون داشته ایم و در این راستا، حقوق و گرنت این همکاری یک ساله را پرداخت می کنیم.