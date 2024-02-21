توطئه دشمن صهیونیستی در انفجار خطوط انتقال گاز خنثی شد

به گزارش خبرنگار مهر، «جواد اوجی» وزیر نفت در حاشیه جلسه هیأت دولت با اشاره به حوادث اخیر پیرامون خطوط انتقال گاز اظهار کرد: در کوتاهترین زمان ممکن، خطوط لوله گازی که بیشتر هم در مناطق کوهستانی و صعبالعبور بود، ترمیم شد و به بهرهبرداری رسید.
ویافزود: علیرغم حادثه اتفاق افتاده، به دلیل سرعت عملکرد نیروها در هیچ کجای کشور قطعی گاز نداشتیم. این در حالی است که در ترکیه مشکل انفجار در خطوط لوله گاز با قطعی بعضاً ۲۰ روزه مواجه میشود.
اوجی تاکید کرد: در این حادثه، یک کار بینظیر انجام و توطئه دشمن صهیونیستی، خنثی شد.
وزیر نفت با اشاره به پروژه خط لوله گاز ایران به پاکستان اظهار کرد: طرف پاکستانی علاقهمند به احیای خط لوله گاز عسلویه به این کشور است؛ دولت قبل در به نتیجهرساندن خط لوله هفتم کوتاهی کرد.
نظر شما