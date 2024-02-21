نرخ رشد مسکن در ۹ ماه اول سال به ۲.۸ درصد رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه هیأت دولت امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: سامانه خودنویس با هدف رایگان شدن اجاره نامه بین موجر و مستأجر راهاندازی شده است و با فراهم شدن زیرساختهای لازم، از سال آینده خرید و فروش ملک نیز در این سامانه اجرایی میشود.
وی افزود: این سامانه با هدف شفافکردن معاملات، مدیریت بازار و کاهش قیمت تمام شده مستأجر و کمک به حرکت به سوی اسناد رسمی که دستور و خواست مقام معظم رهبری بود، انجام گرفته است.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: تاکنون یک میلیون و ۲۶۸ هزار نفر از این سامانه استفاده و ۳۴۷ هزار و ۸۷۵ نفر نیز در این سامانه قرارداد خود را ایجاد و بیش از ۸۷ هزار و ۴۳۵ نفر قرارداد خود را نهایی کردهاند.
وی بیان کرد: تلاش میکنیم که سامانههای دیگر را خاموش و همه را به این سامانه متصل کنیم که هم کار برای مشاوران املاک سادهتر شود و هم مردم راحتتر باشد.
بذرپاش در خصوص طرح جوانی جمعیت گفت: به یمن عید بزرگ نیمه شعبان و در قالب برنامههای مختلف، در ۱۰ استان کشور به ۱۰ هزار متقاضی طرح جوانی جمعیت زمین اهدا میشود. با احتساب واگذاری زمین به این ۱۰ هزار متقاضی و با پایان پویش سوم، در پاسخ به درخواست مشمولان طرح جوانی جمعیت، مجموع واحدهای اعطا شده به مشمولان طرح جوانی جمعیت به ۶۸ هزار و ۳۴۷ واحد است.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هدفگذاری ما تا پایان امسال ۷۰ هزار متقاضی است که این برنامه را محقق خواهیم کرد.
بذرپاش اظهار کرد: از سال آینده امکان ثبت رایگان خرید و فروش مسکن روی سامانه خودنویس فراهم میشود.
وی با اشاره به نرخ رشد مسکن اظهار داشت: نرخ رشد مسکن و ساختمان با استناد به مرکز آمار ایران، در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ با رشد منفی ۱.۸ درصد مواجه بودیم و این عدد در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۲ به مثبت ۲.۸ درصد رسیده است. متغیرهای دیگری همچون عوارض شهرداریها و بیمه نیز در این مورد اثرگذار است.
بذرپاش گفت: در حوزه نهضت ملی با بیش از دو میلیون و ۲۴۰ هزار عملیات در قالبهای مختلف مواجه هستیم که گزارش آن هم ارائه شده و امید است تا پایان سال گزارش جامعتری از عملیات ۱۴۰۲ خدمت اهالی رسانه بیان کنیم.
بذرپاش بیان کرد: همه اینها نشان میدهد که ما باید برای بخش ساختمان به تکنولوژیهای جدید هم مسلط شویم. برخی شرکتها در داخل تکنولوژیهای خوبی را اخذ کردند به ویژه در حوزه سرعت ساخت و کاهش قیمت تمام شده تا ما بتوانیم در زمان کوتاه این کار را انجام دهیم.
وی عنوان کرد: بخشی از سیاستهای ما در این دوره به تک طبقه و ویلاییسازی اختصاص پیدا کرده است از این رو احساس کردیم در این روش چندان نیازمند تکنولوژی برای فضای ساختمان نیستیم البته برای بلندمرتبه نیازمند تکنولوژیهای با سرعت ساخت بالاتر هستیم.
وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: حدود ۵۰ درصد از عملیات ساخت ما به حوزههای تک طبقه و ویلایی اختصاص پیدا کرده است که البته این عدد کلی است. سیاستگذاری وزارتخانه به این سمت رفته است و در حوزه تأمین زمین روستایی و شهری و واگذاری به افراد این سیاست را دنبال میکنیم زیرا احساس میکنیم خانوادهها رضایتمندی بیشتری خواهند داشت و این خانهها مناسبتر و با کیفیت زندگی بهتری برای متقاضیان خواهد بود.
بذرپاش اذعان کرد: چینیها پیشنهادات متعددی در وزارتخانه به ما دادند و در چندین مورد با هم توافق کردیم. هدف گذاری ما بیشتر آوردن سرمایه خارجی در بخش ساختمان و مسکن است و به دنبال جذب سرمایه خارجی هستیم و بیشتر از آنکه به تکنولوژی نیاز داشته باشیم به منابع مالی نیاز داریم تا بتوانیم پروژهها را سرعت بیشتری بدهیم.
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