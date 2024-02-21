آمریکا به دنبال راه حل مسالمت آمیز در اوکراین نیست 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، میخائیل گالوزین، معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت اگر کی یف بلافاصله ایده‌های میانجیگری را رد نمی‌کرد، پیشنهادات بیشتری وجود داشت. در ماه های اخیر، روسیه هیچ پیشنهاد صلح جدیدی برای حل بحران اوکراین نشنیده است.

وی گفت: صادقانه بگویم، در ماه های اخیر ما هیچ پیشنهاد صلح جدیدی برای حل بحران اوکراین نشنیده ایم. به طور کلی از ابتدا، حدود ۲۰ کشور و سازمان های منطقه‌ای از جمله چین، برزیل و کشورهای آفریقایی طرح هایی ارائه کرده‌اند و بسیاری از آنها ایده‌هایی را ارائه کرده‌اند که حاوی نکات اساسی بسیاری است که ما در آن شریک هستیم.

به گفته گالوزین، اگر کی یف ایده های میانجیگری ارائه شده توسط کشورهای اکثریت جهان را فوراً رد نمی کرد، پیشنهادات بیشتری وجود داشت.

وی گفت: «رژیم زلنسکی با انحصاری کردن حق ابتکارات صلح آمیز، همراه با آمریکا و کشورهای ناتو، این «فرمولی» را که درباره آن صحبت کردم، ترویج می کند.

معاون وزیر خارجه روسیه تاکید کرد: آنها با اقدامات خود عملاً روند ارائه دیدگاه‌های جایگزین را در این زمینه مسدود و در نتیجه انواع موانع را ایجاد کرده‌اند.