توزیع کالاهای طرح فجرانه در ۴۵۰۰ پایانه فروشگاهی استان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید خداپرست گفت: یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیکی با نام طرح فجرانه در ۴ هزار و ۵۰۰ پایانه فروشگاهی در سراسر استان فارس در حال عرضه است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس گفت: عموم مردم می‌توانند از طریق گرفتن کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* با تلفن همراه سرپرست خانوار از میزان موجودی یا مشمول بودن در این طرح مطلع شوند و با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد شبکه ملی اعتبار اقلام اساسی را تهیه کنند.

خداپرست افزود: همچنین مردم استان فارس برای شناسایی این فروشگاه‌ها می‌توانند به نرم افزار کاربردی «شما» مراجعه و فروشگاه‌های اطراف خود را مشاهده کنند.

وی افزود: تا کنون در ۵۰۰ پایانه فروشگاهی، دستگاه کارتخوان به علت تخلف مسدود شده است.

این طرح ۱۱ قلم کالای اساسی شامل گوشت مرغ، گوشت قرمز، برنج، روغن، ماکارونی، شیر، پنیر، ماست، قند و شکر، تخم مرغ و حبوبات را شامل می‌شود..

مرحله جدید طرح ملی کالابرگ الکترونیکی با عنوان «طرح فجرانه» از ۱۷ بهمن امسال آغاز شده و تا ۱۷ اردیبهشت سال آینده ادامه دارد و از زمان شارژ تا یک ماه هم استانی‌ها می‌توانند خرید کنند.