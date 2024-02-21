۲۷۰۰خودور برای روز انتخابات در کهگیلویه و بویراحمد نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، مرادعلی پیوند ظهر چهارشنبه در نشست کمیته پشتیبانی انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در شهرستان چرام، افزود: در این راستا باید از سوی دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی برای تأمین این خودروها همه نهادها و دستگاه‌های مختلف پای کار باشند.

وی بیان داشت: انتخابات بخش وسیعی دارد که یکی از آنها حوزه پشتیبانی است و کوتاهی در این مسیر اصل مسیر انتخابات را دچار حاشیه می‌کند.

پیوند با بیان اینکه تدابیر لازم در حوزه پشتیبانی در چرام اتخاذ شده است و چشم انداز خوب انتخاباتی در این شهر پیش بینی شده است، گفت: نقاط فاقد آنتن دهی در چرام شناسایی و رفع می‌شود و پیش بینی می‌کنیم کمبودی در شهرستان چرام نداشته باشیم.

پیوند تصریح کرد: در راستای تأمین خودروهای مورد نیاز برای روز انتخابات، ۴۵۰ دستگاه خودرو اداری و ۳۰۰ دستگاه خودور نیز توسط شرکت نفت گچساران تأمین شده و یکهزار و ۹۰۰ دستگاه باقی مانده باید هر چه سریع‌تر تأمین شود.

وی افزود: در راستای برقراری امنیت بر اساس دستور استاندار برای شعب سیار، مینی بوس تأمین می‌شود.

پیوند با بیان اینکه فراهم کردن زمینه انتخابات پرشور که دغدغه رهبری و از ضروریات ایران اسلامی بوده وظیفه همگانی است، گفت: انتخابات پرشور، بخش وسیعی از تهدیدات دشمن که متوجه سفره مردم، امنیت، عزت و آبروی مملکت است را نقش بر آب می‌کند و بدون تردید آینده خوبی برای ایران اسلامی خواهد داشت.

وی افزود: مشارکت پایین موجب امیدواری دشمن برای انجام فتنه‌ها و توطئه‌ها شده و زمینه ساز تصمیمات بین المللی علیه ایران اسلامی است.

پیوند تصریح کرد: بر اساس پیش بینی، مشارکت مردم استان در انتخابات بالا است و هر فردی را که مردم انتخاب کردند مورد تأیید همه بوده و نماینده تمام مردم است و آنچه مهم است ایجاد شور و نشاط انتخاباتی و مراقبت از این شور و نشاط است که مبادا تلخ شود.