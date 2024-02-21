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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۸:۲۰

الزام رعایت قانون پول‌شویی توسط دستگاه‌ها

الزام رعایت قانون پول‌شویی توسط دستگاه‌ها

معاون وزیر صمت گفت: تمام دستگاه‌های موجود نسبت به رعایت قانون پول‌شویی ملزم هستند و در دولت سیزدهم این قانون با جدیت در حال پیگیری است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی مهر مستقر در نمایشگاه رسانه‌های ایران؛ هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی امروز در چهارمین روز نمایشگاه از غرفه مهر بازدید کرد.

هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قانون پول‌شویی در اقتصاد کشور حائز اهمیت است، گفت: در چارچوب قانون پول‌شویی تکالیف متعددی برای دستگاه‌های اجرایی کشور تعریف شد که اسم برخی از این دستگاهه‌ها به صراحت در قانون ذکر شده است.

معاون وزیر اقتصاد در ادامه تاکید کرد: تمام اشخاص حقیقی و حقوقی در رعایت این قوانین تکالیف دارند که موظف به اجرا هستند. هدف و رویکرد اصلی قانون نیز رصد جریانات مشکوک مالی است که شفافیت‌های لازم را ندارند. عدم رعایت قانون پولشویی موجب کسب درآمدی می‌شود که پول مشروعی نیست.

وی خاطرنشان کرد: دولت به دنبال انجام یک کار ملی در جهت رصد جریانات مالی مشکوک است.

کد مطلب 6034057
زهره آقاجانی

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    نظرات

    • علی IR ۰۹:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
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      مبارزه موثر با پولشویی به کاهش قاچاق سوخت و کالا کمک میکند و میتواند تا حدودی ناترازی سوخت را تعدیل کند، مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان یافته با هم باید جلو بروند و دو روی یک سکه هستند تا تاثیر مطلوبی روی کاهش قاچاق و ارتقا امنیت مرزها و کاهش ترددهای غیرقانونی داشته باشند

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