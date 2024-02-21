به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «این پسر چهقدر کتاب میخورد!» نوشته اُلیور جفرز نویسنده و تصویرگر ایرلندی بهتازگی توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به چاپ سوم رسیده است.
این کتاب که به عنوان بهترین کتاب کودکان در سال ۲۰۰۷ ایرلند انتخاب شده، برای اولینبار سال ۱۳۹۳ با ترجمه نسرین وکیلی توسط کانون پرورش فکری برای گروه سنی نونهالان (بالای ۹ سال) منتشر شد.
«این پسر چهقدر کتاب میخورد!» ماجرای پسری به نام «هنری» است که کتابها را میخورد؛ ابتدا با خوردن کلمهها شروع میکند، اما بعد از چند روز، یک کتاب کامل را میخورد. او آنقدر کتاب میخورد که کمکم مغزش پر از کلمه میشود و علاوه بر حل کردن جدول روزنامهها برای پدرش، از معلم درسیاش هم باسوادتر میشود.
امتیاز ترجمه فارسی کتاب مورد اشاره با اجازه ناشر انگلیسی و بر اساس قانون حق نشر در اختیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قرار گرفته است.
چاپ سوم اینکتاب با ۳۲ صفحه، شمارگان ۲ هزار و ۵۰۰ نسخه و قیمت ۷۰ هزار تومان عرضه شده و با ایننوبت چاپ، شمارگانش به ۱۷ هزار و ۵۰۰ نسخه رسیده است.
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